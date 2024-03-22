دبي تحتضن «يوروليغ للسلة» تحت 18 سنة اليوم

المصدر: دبي ـ البيان

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تنطلق، اليوم في كوكاكولا أرينا، جولة الدوري الأوروبي للجيل الصاعد في كرة السلة تحت 18 سنة «يوروليغ نيكست جنيريشن»، التي تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستمر حتى الأحد المقبل، وتهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية في كرة السلة، وتستضيف دبي البطولة للمرة الأولى في الشرق الأوسط.

وتم الإعلان عن تفاصيل الحدث خلال مؤتمر صحافي في قاعة كوكاكولا أرينا، وتحدث خلاله ديان كامينجاسيفيتش من اللجنة المنظمة المحلية مدير عام أكاديمية فالكون لكرة السلة، وروك بيزجاك مدير المسابقات في اليوروليغ، ويوجين كاراسيف المدير الأول للعلامة التجارية في أديداس، وغازي سبيل المدني رئيس قسم المؤسسات الخاصة والتراخيص، إدارة التطوير الرياضي بمجلس دبي الرياضي.

ويشارك في البطولة الدولية 8 فرق تتنافس للوصول إلى النهائيات التي تقام في برلين شهر مايو المقبل، والانضمام إلى فريقي: ريال مدريد حامل اللقب، وبرشلونة الذي حجز مقعده مبكراً بعد الفوز على ميلان، وهذه الفرق هي: فريق الجيل القادم لأكاديمية فالكون (دبي ـ الإمارات) الذي يضم لاعبين إماراتيين بقيادة المدرب بيتيري كوبونن اللاعب السابق في الدوري الأوروبي، وفريق أريس ميديا ثيسالونيكي (سالونيك، اليونان)، إل دي إل سي أسفيل فيوربان (فيلوربان، فرنسا)، راتيوفارم أولم (أولم، ألمانيا)، فالنسيا باسكت (فالنسيا، إسبانيا)، زالغيريس كاوناس (كاوناس، ليتوانيا)، فيرتوس زيغافريدو بولونيا (بولونيا، إيطاليا).

وتم تقسيم الفرق إلى مجموعتين يتنافسون بنظام الدوري، حيث تضم المجموعة الأولى كلاً من: فريق أريس ميديا ثيسالونيكي، فريق أكاديمية فالكون دبي لكرة السلة، فريق إل دي إل سي أسفيل فيلوربان، فريق راتيوفارم أولم، فيما تضم المجموعة الثانية كلاً من: فريق الجيل القادم دبي، فريق فالنسيا باسكت، فريق فيرتوس زيغافريدو بولونيا، فريق زالغيريس كاوناس. ويلتقي في المباراة الأولى اليوم أكاديمية فالكون دبي لكرة السلة مع إل دي إل سي أسفيل فيلوربان، تليها مباراة راتيوفارم أولم مع أريس ميديا ثيسالونيكي، ويلعب فريق الجيل القادم دبي مع فالنسيا باسكيت، وفي وزالغيريس كاوناس مع فيرتوس سيجافريدو بولونيا. وتتواصل منافسات اليوم الأول حتى الساعة 8:00 .

مواهب

تعتبر البطولة محطّ أنظار الناشئين الموهوبين، إذ تستقطب اهتمام كشّافي المواهب من الدوري الأمريكي لكرة السلة، وأسهمت دوراتها السابقة في بدء المسيرة الرياضية الناجحة لعدد من الأساطير مثل لوكا دونكيتش، وكريستابس بورزينغيز، ونيكولا ميتروتيش – ما يبرز أهميتها كمنصة انطلاق الجيل الجديد من نجوم كرة السلة.

وأقيمت النسخة الماضية من البطولة في مدينة كونس بدولة ليتوانيا وفاز بها فريق ريال مدريد حامل اللقب 4 مرات للأعوام 2015 و2019 و2021 و2023.

وتعد بطولة الجيل القادم لكرة السلة من اليوروليغ ،بطولة دولية لكرة السلة للشباب يتم التنافس فيها بين أفضل أندية كرة السلة في أوروبا في الفئة العمرية تحت 18 عاماً. يتم تنظيم البطولة من قبل اليوروليغ لكرة السلة، وبرعاية شركة اديداس. يقام النهائي بين أفضل أربعة فرق تتأهل من أربع جولات تقام في مختلف دول العالم.

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