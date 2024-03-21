الاتحاد الدولي يسلط الضوء على عودة بطولة العالم للزوارق السريعة إلى دبي

المصدر: وام

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سلط الاتحاد الدولي للسباقات البحرية (يو آي أم)، الضوء على خبر عودة جولات بطولة العالم للزوارق السريعة (إكس كات) إلى شواطئ دبي مجددا بعد غياب عامين.

ونشر الاتحاد الدولي، عبر موقعه الرسمي وحسابات التواصل الاجتماعي، صور توقيع اتفاقية استضافة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية للجولة الختامية من بطولة العالم للزوارق السريعة خلال الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر المقبل والتي جرت في مقر النادي بدبي بحضور محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس ادارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وتوماس كورث الأمين العام للاتحاد الدولي للسباقات السريعة.

وأوضح الاتحاد الدولي، أن الاتفاق ينص على استمرار نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في استضافة وتنظيم الحدث الكبير، والذي شهدت مياه الإمارات بداياته منذ عام 2010، وذلك لعدة سنوات مقبلة.

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