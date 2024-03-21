ملتقى «الشارقة للدفاع عن النفس» يوصي بالاستعانة بالتقنيات الحديثة لتحسين برامج التدريب

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد خبراء رياضيون أن مواصلة العمل بالاستدامة كفيلة بصناعة أبطال أولمبيين مميزين في مختلف الألعاب ومنها رياضات الدفاع عن النفس، وذلك بتحديث الخطط الفنية المتبعة وفقاً للمواصفات العالمية فضلاً عن الاستعانة بالتقنيات الجديدة وتضمينها في برامج التدريب، لتحسينها وبما يسهم بصناعة اللاعبين القادرين على مواصلة التميز وصولاً لمنصات التتويج العالمية، جاء ذلك في الملتقى الرياضي الرمضاني الذي نظمه نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس تحت شعار «شباب طامح.. رياضة مستدامة» برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب، وحضره رئيس مجلس ادارة النادي أحمد عبد الرحمن العويس ونائبه أحمد سعيد الجروان، ورئيس مجلس الشارقة للشباب المهندس ماجد الحمادي وعدد من القيادات الرياضية والشبابية بمشاركة عضو مجلس ادارة النادي الأهلي المصري وبطل العالم السابق بالكاراتيه، الدكتور مهند مجدي، ومدير برنامج الأمان الرياضي في الاتحادين العالمي والآسيوي للجوجيتسو الأردني زيد جرندوقة، والأمين العام المساعد لاتحاد الجودو محمد جاسم سجواني، والمدير الفني للتايكواندو في النادي الدكتور علي علوي وأدار جلسات الحوار عضو مجلس الشارقة للشباب خالد الرئيسي، وتزامناً مع الملتقى تم إطلاق المتجر الإلكتروني للنادي والذي يوفر المعدات الرياضية التخصصية

وأسفر الملتقى عن عدد من التوصيات المهمة ومنها أهمية تعزيز الروح الوطنية والانتماء لدى اللاعبين كعامل أساسي للتشجيع على التميز والفوز بالميداليات والألقاب فضلاً عن ضرورة الاستعانة بتجارب المدارس العالمية المتطورة في رياضات الدفاع عن النفس وتكريسها لتطوير المستويات الفنية وبما يساهم بتطبيق الاستدامة الرياضية، والعمل على تحسين برامج التدريب الحالية لتلبية احتياجات وتطلعات اللاعبين والعمل على الاستعانة بالتقنيات الجديدة ومنها الحلول الرقمية والتكنولوجية وتضمينها في برامج التدريب، والعمل على تنويع اساليب التدريب، والاستعانة باسس ومقاييس لتقييم اللاعبين وبما يساهم بتعزيز ثقافة الفوز، والاستمرار بممارسة الرياضة رغم التحديات.

وشدد المشاركون على دور الإمارات في تطوير مستوى رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم ولتصبح رياضة وطنية يتطلع لها جميع أبناء المجتمع كرياضة محببة وتنافسية تعكس شخصية الرياضي المميز، فضلاً عن أهمية دور مجلس الشارقة للشباب في التشجيع على ممارسة الرياضة في الإمارة الباسمة والمضي بها لتحقيق الإنجازات.

وسلط الملتقى الضوء على تجربة النادي الاهلي المصري التي ساهمت في صناعة ابطال عالميون وتحقيق شعبية كبيرة لممارسة رياضات الدفاع عن النفس في مصر والوطن العربي، اضافة الى تجربة اتحاد الإمارات للجودو بنشر ثقافة ممارسة اللعبة بشكل واسع حتى أصبحت تتمتع بجماهيرية عالية مرفقة بالإنجازات، وثمن الملتقى تجربة برنامج الأمان الرياضي في الاتحادين العالمي والآسيوي للجوجيتسو وأهميته بتعزيز الروح الرياضية وتشجيع اللاعبين على الاستمرار في ممارسة الرياضة وعدم التوقف عند التعرض للهزيمة وضمان سلامة ورفاهية الرياضيين كنهج شامل يتضمن استراتيجيات الوقاية والتثقيف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز