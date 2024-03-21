1000 مشارك في فعالية «نجري معاً» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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نظم مجلس أبوظبي الرياضي والأولمبياد الخاص الإماراتي فعالية «نجري معًا» احتفالًا بمرور 5 أعوام على استضافة دولة الإمارات للألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، ولتعريف المجتمع بأفضل طرق استغلال مهارات ذوي التحديات الذهنية والنمائية، بجانب دعم الدمج وتعزيزاحترام أصحاب القدرات المختلفة، وتحقيق القبول في المجتمع.

شارك في الفعالية، التي أقيمت في أبوظبي كريكت سبورتس هب، أكثر من 1000 شخص، وانضم لها أندية أصحاب الهمم في الدولة، والكثير من الشركاء والداعمين، بالإضافة إلى عائلات وأصدقاء أصحاب الهمم، وتضمنت سباقين لمسافة 1.5 كم و3 كم،

وكانت الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019»، شهدت استضافة الإمارات لأكثر من 7500 لاعب من 195 دولة، وصنفت هذه الألعاب كأفضل دورة في تاريخ الأولمبياد الخاص الدولي في 50 عامًا.

مشاركة مجتمعية

وقال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: سعدنا للمشاركة المجتمعية الكبيرة في فعالية «نجري معًا»، فهي تدل على أن أثر الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص «أبوظبي 2019» لازال قائمًا ومتواصلًا، حيث كانت الألعاب بمثابة الانطلاقة نحو زيادة الدعم الرياضي لأصحاب الهمم بتوجيهات القيادة الرشيدة للدولة، ومنذ انطلاقها قبل خمسة أعوام وهم في صعود وتطور مستمرين، وإنجازاتهم في المحافل المختلفة محل فخرنا. وأضاف: نسعى في مجلس أبوظبي الرياضي لتنظيم الفعاليات الدامجة بالتعاون مع الأولمبياد الخاص الإماراتي والشركاء المعنيين لدعم المسيرة الناجحة للاعبين، والمشاركة في حركة الدمج، وتشجيع كافة فئات المجتمع على ممارسة الرياضة.



تطور

وعبر طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي عن سعادته بالمشاركين في فعالية «نجري معاً» في أبوظبي وقال: اعتمدنا على التطور والتغير الذي سيشهده المجتمع تجاه دمج ومشاركة أصحاب الهمم كمعيار لقياس إرث الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، وها نحن نرى مختلف شرائح المجتمع تشارك معنا في سباق «نجري معًا» وتستعيد معنا الإنجاز التاريخي الذي حقنناه في 2019، وهو ما يؤكد أن الدمج صار هدفًا مشتركًا لدى شرائح مختلفة وتمكن لاعبونا خلال 5 أعوام من اعتلاء منصات التتويج في مختلف المنافسات المحلية والإقليمية والعالمية، ولدينا سجل من الإشادات الدولية بلاعبي الإمارات من أصحاب الهمم.

وأضاف: نحرص دومًا على الإبقاء على زخم الألعاب العالمية «أبوظبي 2019»، عبر دعم الرياضات الموحدة، وتنويع مبادراتنا، والتعاون مع مختلف الشركاء والجهات والأندية الرياضية، وهنا أؤكد أن ما يحققه لاعبونا هو نتيجة جهود رسمية ومجتمعية مشتركة، ونتطلع للمزيد من الإنجازات المستقبلية، فطموحنا أن يظل لاعبونا في الصدارة وأن تصبح الإمارات أفضل نموذج عالمي للدمج والتمكين.



نجاحات

الجدير بالذكر أن لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي حققوا نجاحات متواصلة منذ استضافة ألعاب أبوظبي 2019، حيث فاز اللاعبون بـ 73 ميدالية ملونة في الألعاب العالمية للأولمبياد الخاص (برلين 2023)، والتي شاركت الإمارات فيها بأكبر بعثة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بلغ قوامها 167 فرداً.

ويشارك لاعبو الأولمبياد الخاص الإماراتي في الألعاب العالمية الشتوية التي سوف تستضيفها مدينة تورينو في إيطاليا من 8 إلى 16 مارس 2025، ويتنافس فيها ما يزيد عن 2500 لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم.

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