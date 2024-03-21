بسبب الحياد.. روسيا تتهم اللجنة الأولمبية الدولية بالعنصرية

المصدر: وكالات

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اتهمت روسيا اللجنة الأولمبية الدولية، بممارسة "العنصرية" بسبب قواعد الحياد التي فرضتها على الرياضيين الأولمبيين الروس والعقوبات المحتملة على المشاركين في "ألعاب الصداقة" التي سينظمها الكرملين.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زاخاروفا "هذه القرارات تظهر إلى أي مدى ابتعدت اللجنة الأولمبية الدولية عن مبادئها المعلنة وانزلقت إلى العنصرية".

وبسبب الأزمة الروسية الأوكرانية ومساعدة بيلاروس لها، سمحت اللجنة الأولمبية الدولية فقط للرياضيين من البلدين بالمشاركة في المنافسات الأولمبية تحت علم محايد، مع عدم عزف النشيد الوطني للبلدين أو رفع الشعارات الوطنية لروسيا وبيلاروسيا.

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