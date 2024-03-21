الاتحادات الرياضية تبدأ آخر مراحل تحضيرات «خليجية الشباب»

المصدر: دبي - البيان

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بدأ العد التنازلي لانطلاق منافسات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، التي تستضيفها الإمارات، خلال الفترة من 16 أبريل إلى 2 مايو المقبلين، بمشاركة 3500 رياضي ورياضية، تحت شعار «خليجنا واحد.. شبابنا واعد».

وتستضيف دبي أوبرا حفل افتتاح الدورة في الـ 23 من أبريل المقبل، بمجموعة من العروض الفنية والتراثية، التي تشهد تسخير الأساليب التكنولوجية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي في أغلب فقرات الحفل.

ودشنت الاتحادات الرياضية المختلفة محطات إعدادها الأخيرة لانطلاق النسخة الأولى من الحدث، الذي تقام منافساتها في مختلف إمارات الدولة، حيث تطمح جميع المنتخبات المشاركة إلى تسطير أول إنجازاتها في هذه الدورة الوليدة، وكتابة تاريخ رياضي جديد لنجوم الرياضة الواعدين، الذين يحملون آمال وطموحات دول الخليج في مستقبل رياضي أكثر إبهاراً. واعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، برنامج الإعداد لمنتخبات الجودو للفئات العمرية من الجنسين، استعداداً للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب. ويتضمن برنامج الإعداد، المشاركة في بطولة محمد بن حمد الرمضانية الثالثة للفنون القتالية، التي ستقام خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس الجاري في الفجيرة، ومعسكراً خارجياً في مدينة القيروان التونسية، خلال الفترة من 13 إلى 23 أبريل المقبل.

وأكد محمد جاسم أمين السر المساعد للاتحاد، مسؤول نشاط الجودو المحلي، أن توجيهات رئيس الاتحاد، حددت أهداف المشاركة في الدورة الخليجية المقبلة، التي يعتبر فيها (الكل فائز)، تطلعاً لمشاركة خليجية هادفة، تعزز قيم الروح الرياضية، ومد جسور التعاون بين الأشقاء، فيما تسهم المشاركة في دورة محمد بن حمد الرمضانية، في اختيار منتخب الشباب والشابات، الذي يشارك في معسكر الإعداد الخارجي في تونس.

وعلى صعيد منافسات كرة اليد، من المقرر أن تنطلق 23 مارس الجاري، المرحلة الأخيرة من استعدادات منتخب الإمارات لكرة اليد للأشبال مواليد 2006، لخوض منافسات دورة الألعاب الخليجية للشباب. وسوف تستمر التدريبات بشكل يومي، تحت قيادة المدرب خالد أحمد البلوشي، ومساعديه إبراهيم الأميري، وطارق البلوشي، وخميس السويدي مدير المنتخب.

وطبقاً للبرنامج الموضوع، يخوض المنتخب 5 مباريات ودية في المرحلة الأخيرة من الإعداد، بداية من يوم 28 مارس الجاري، وحتى قبل انطلاق منافسات الدورة. وتضم القائمة المبدئية للاعبين المختارين للمشاركة في الدورة 18 لاعباً، هم: حمد سيف العود، وعبد الله العبيدلي وإبراهيم العشر، وعمر السلمان، وعبد الرحمن البلوشي وحمدان النعيمي، ومنصور عبيد القرص من الشارقة، وموسى الأسود، وعمر البلوشي، وعبد الله البدواوي من شباب الأهلي، وراشد المهيري من الوصل، وخليفة الحمادي من البطائح، والحسين الشدادي والحسن الشدادي وأبوبكر الجابري من الجزيرة، وخالد السعدي من العين، ومحمد سعيد، وناصر الصفار من النصر.

وأوضح ناصر الحمادي أمين عام اتحاد اليد، أن التدريبات سوف تستمر حتى موعد خوض المنتخب معسكره الداخلي المقرر إقامته في الشارقة قبل الدورة بأسبوع، ويتخلله خوض 5 مباريات، من بينها مباراتان مع أندية الرجال. وأشار إلى أن المنتخب بدأ مشوار الإعداد بالتجمعات، بداية من شهر مارس الجاري، وكان هناك 3 تجمعات خلال هذه الفترة، وكانت بهدف اختيار اللاعبين المناسبين لتشكيلة المنتخب في هذه الفترة. وقال: «ستكون هناك قائمة نهائية من قبل الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة، من بين التشكيلة المبدئية التي تم الإعلان عنها».

بطولات محلية

وعلى صعيد البادل، تتواصل تحضيرات منتخب الإمارات للبادل، التي انطلقت في يناير الماضي، حيث تستضيف أكاديمية اتحاد الإمارات للبادل، استعدادات المنتخب بقيادة سيرجيو إيكاردو، مديراً فنياً، وجافي لوبيز مدرباً، ويعاونهما الإداري سعود بن ركن، وتحت إشراف عمر شريف المرزوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المنتخبات والبطولات. وأكد عمر شريف رئيس اللجنة الفنية لمسابقة البادل في الدورة الخليجية أيضاً، أن التحضيرات تسير وفق المخطط الموضوع منذ يناير الماضي، وتتضمن إلى جانب برنامج التدريبات المعد منذ فترة، مشاركة لاعبي المنتخب في عدد من البطولات المحلية، بالإضافة إلى دورة ند الشبا الرياضية المقامة حالياً. وأوضح: «سيتم اختيار أفضل 12 لاعباً من المجموعة المنتقاة حالياً، للوجود في صفوف المنتخب، لتمثيل منتخب الإمارات في دورة الألعاب الخليجية الأولى».

وأضاف: «اللاعبون المختارون سيكونون في الفئات العمرية تحت 14 و16 و18 سنة، بواقع 4 لاعبين لكل فئة».

وأشار إلى أن منافسات البادل في النسخة الأولى من الدورة الخليجية، ستكون قاصرة على اللاعبين الناشئين والشباب فقط، ولن تكون هناك منافسات للناشئات والشابات.

وأكد شريف أن هناك تطويراً في برنامج الإعداد، خلال المرحلة القادمة، مع بدء العد التنازلي لانطلاق الدورة الشهر المقبل.

وأوضح: «يتضمن البرنامج إقامة معسكر داخلي في مجمع ند الشبا الرياضي، تماشياً مع الخطة الفنية والتحضيرية من قبل المدربين، وفي نهايته، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للاعبي المنتخب الوطني المشاركين في الدورة».

وعبّر شريف عن تطلعاته إلى تحقيق المنتخب نتائج إيجابية، خلال مشاركته في الدورة، تترجم الجهود المبذولة، والاهتمام الكبير الذي تحظى به رياضة البادل في الإمارات.

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