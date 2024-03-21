مونتانياني: «ند الشبا» ملتقى الكرة الطائرة العالمية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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أكد الإيطالي باولو مونتانياني، مدرب فريق «زعبيل2» للكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية، أن السمعة العالمية التي تحظى بها الدورة تجعله يشعر بالفخر للمشاركة في نسختها الجديدة، مشيراً إلى أن بطولة ند الشبا للكرة الطائرة تعد واحدة من أقوى البطولات في العالم لاستقطابها أبرز النجوم وأن كل لاعب يحلم باللعب فيها وعيش أجوائها الرائعة.

وأوضح مونتانياني وهو المدرب الحالي لمنتخب المغرب للكرة الطائرة منذ مايو الماضي، أنه سمع العديد من الأخبار الجيدة عن دورة ند الشبا واستقطابها على مدار السنوات الماضية أبرز الأسماء وأساطير الكرة الطائرة، وهو ما حولها إلى ملتقى سنوي لنجوم اللعبة العالميين وجعلها وجهة مفضلة لهم، والأهم أنها جذبت المزيد من الاهتمام للكرة الطائرة المحلية، وقد تكون مصدر إلهام لاستقطاب المزيد من المواهب للعبة في المستقبل، مشيراً إلى أنها فرصة جيدة للاعبين للاحتكاك مع بعضهم البعض.

وأثنى المدرب الإيطالي على روعة التنظيم والبنية التحتية المتطورة في مجمع ند الشبا الرياضي، موضحاً أنه ليس من السهل إيجاد مثل هذه الإمكانات في أي بلد في العالم، وأضاف: ليس لدي فكرة واضحة عن الكرة الطائرة في المنطقة ولكنني واثق أنه لو يتم تقوية الدوري المحلي سيحلم كل اللاعبين باللعب هنا نظراً لجودة الحياة في الإمارات. وتنطلق منافسات بطولة الكرة الطائرة الجمعة المقبل بمشاركة 8 فرق معززة بكوكبة من النجوم والمدربين العالميين، فيما بدأت هذه الفرق استعداداتها بالتدريب في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي.

تأكيد

وأكد سيف الجابري، مدير فريقي زعبيل وفهود زعبيل للكرة الطائرة، أن منافسات دورة ند الشبا الرياضية في نسختها الحالية ستشهد مستويات قوية غير مسبوقة نظراً لمشاركة 4 فرق بتشكيلاتها الأصلية من الدوريين الإيطالي والفرنسي وفرق أخرى تضم لاعبين من الدوري البرازيلي، وقال: «النسخة الجديدة لبطولة الطائرة بدورة ند الشبا ستكون بنكهة أوروبية خالصة، وأعتقد أن المستوى الفني سيبلغ أشده، ما يعكس السمعة الطيبة والمكانة المرموقة التي تحظى بها الدورة على الصعيد العالمي، بعد أن اعتادت على استقطاب أفضل النجوم العالميين على مدار السنوات الأخيرة».

وأضاف: ستكون النسخة الجديدة استثنائية وتقدم العديد من الدروس عن الاحتراف الحقيقي في الكرة الطائرة، وسنشاهد تسديدات تصل سرعة الكرة فيها إلى 150 كلم في الساعة، لذا نتمنى أن تدعمنا اللجنة المنظمة بالاستعانة بتقنية الفيديو لتسهيل مهمة الحكام.

وأوضح الجابري أنه اقترح على اللجنة المنظمة ضرورة الارتقاء بطريقة التحكيم ودعمه بتقنية «الفار»، حتى تكون البطولة في مستوى سمعتها العريقة، لا سيما في ظل مشاركة هذه الفرق الأوروبية التي تتطلع بدورها إلى عيش الأجواء العالمية لدورة ند الشبا.

وبشأن حظوظ فريقيه في المنافسة على اللقب، صرح الجابري بأن زعبيل وفهود زعبيل من الفرق المرشحة دائماً للعب من أجل اللقب، مشيراً إلى أن تجهيز الفريقين تم بشكل احترافي وحظوظهما قوية للصعود على منصة التتويج.

وأكد الجابري أن دورة ند الشبا بإمكانها أن تلعب دوراً مهماً في تطوير الكرة الطائرة الإماراتية من خلال الاحتكاك مع لاعبين عالميين، إضافة إلى أنها فرصة للأندية لمتابعة بعض اللاعبين الأجانب الممتازين والتعاقد معهم، وهي الطريقة المثالية لاستقطاب لاعبين على مستوى عالٍ.

بداية قوية

من جهة أخرى، انطلقت أول من أمس بطولة الاتحاد الدولي للبادل فئة (رايز) وجاء الدور الأول قوياً وسط مشاركة نخبة من اللاعبين الدوليين، وبحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، ومن أبرز النتائج فوز الثنائي جورج هيرنان وتشافي ماسون على الثنائي ألخاندرو تشافيلي وألفارو كليمنت بنتيجة 6-2 و6-4، وفوز فيليب أورليف وإيفان لوبيز على سباستياو ميندونكا وبلينيو فيراو بنتيجة 6-7 و6-4 و6-3، كما تغلب خافيير رودريغز وجوليان لاكاموار على بودان ليفشوك ودانيل افدوكيموف بنتيجة 6-3 و6-2.

ختام الموانع

تختتم اليوم منافسات بطولة تحدي الموانع التي يشارك فيها أكثر من 400 رياضي من الرجال والسيدات من محبي رياضات المغامرة والتحدي من مختلف الجنسيات والأعمار، وتشهد البطولة منافسات قوية بين المشاركين للفوز بجوائز مالية قيمة تبلغ قيمتها 290 ألف درهم، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول من فئة الرجال على جائزة قدرها 100 ألف درهم، وكذلك الفائزة بالمركز الأول من فئة السيدات تحصل على 100 ألف درهم.

سلة الكراسي تتواصل

تتواصل تصفيات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم، حيث يلتقي في الساعة 9:30 مساء اليوم فريق ماي دبي مع فريق محاكم دبي، تليها مباراة فريق بلدية دبي مع فريق هيئة الطرق والمواصلات في الساعة 10:10 مساءً، ويلتقي فريق هيئة تنمية المجتمع مع فريق مركز وريزيدنس البستان في الساعة 10:50 مساءً، كما يلتقي فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية دبي مع فريق هيئة كهرباء ومياه دبي في الساعة 11:30 مساءً، وتتواصل المباريات يومياً حتى يوم 28 مارس، الذي تقام فيه المباراة النهائية في مجمع ند الشبا الرياضي.

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