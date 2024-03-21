«الرئاسة» و«العاصفة» تحصدان كأسي الإيذاع في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي - علي الظاهري

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اختتمت، في ميدان المرموم ظهر أمس، منافسات سن الصغار في مهرجان المرموم التراثي «ختامي المرموم»، بعد وصول الحدث إلى محطة رموز الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، بحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي توج الفائزين بالرموز.

واشتملت منافسات أمس لسن الإيذاع على 20 شوطاً أقيمت لمسافة 6 كلم، أبرزها الأشواط الأربعة الأولى لكأسي المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، للإيذاع الأبكار المفتوح والمحليات، وبندقيتان للإيذاع الجعدان المفتوح والمحليات.

وحلقت «النهضة» لهجن الرئاسة بكأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري وفي زمن بلغ 8:47:5 دقائق. وانتزع «المرسل» بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح لهجن الشحانية بقيادة المضمر محمد خالد عبدالله العطية مسجلاً زمناً قدره 8:44:4 دقائق.

وتألقت هجن العاصفة في ثالث الأشواط بعد أن تمكنت «غارة» بقيادة المضمر غياث الهلالي من تحقيق كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للإيذاع الأبكار المحليات في توقيت بلغ 8:54:0 دقائق.

وعزز «لاظي» من انتصارات هجن الرئاسة بعد إضافته الرمز الثاني إلى شعار هجن الرئاسة بإحرازه بندقية الإيذاع الجعدان المحليات بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري مسجلاً زمناً بلغ 8:49:9 دقائق.

من جهة أخرى تنطلق اليوم منافسات سن الثنايا لهجن أبناء القبائل في ميدان 8 كلم بميدان المرموم بإقامة ستة عشر شوطاً، منها ثمانية أشواط مخصصة لإنتاج هجن أبناء القبائل، وذلك لمسافة ثمانية كيلومترات.

وأهدى محمد عتيق بن زيتون المهيري انتصارات هجن الرئاسة في سن الإيذاع وحصولها على كأس الأبكار المفتوح وبندقية الجعدان المحليات في مهرجان ختامي المرموم إلى القيادة الرشيدة، مشيراً إلى أن المنافسة بين الشعارات كانت قوية كما كان متوقعاً لها.

من جانبه، أهدى سعيد الشيخ من هجن العاصفة إنجاز كأس الإيذاع الأبكار المحليات الذي حققته «غارة» إلى جماهير هجن العاصفة ومحبي الشعار، وقال إن هذه البكرة انضمت إلى مؤسسة هجن العاصفة في أغسطس الماضي، وهي من إنتاج محمد سهيل بن عويضان العامري، الذي أهديه هذا الفوز، ومعه حمد بن نهيان العامري، مبدياً رضاه عن المطايا المشاركة بعد التواجد المستمر في المثلث الذهبي.

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