اعتماد «الفجيرة البحري» مركزاً عالمياً للتدريب

المصدر: الفجيرة- محمد فضل

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في إنجاز بحري جديد، تسلّم نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، رسمياً، شهادة الاعتراف الدولية باعتماد أكاديمية تدريب الشباب والناشئين كمركز عالمي دائم للتدريب والتعليم والتطوير، وذلك تحت مظلة وإشراف للاتحاد الدولي للسباقات البحرية -يو آي إم- ويعدّ هذا الاعتماد إنجازاً ونجاحاً جديداً لدولة الإمارات، كما أنه إنجاز يضاف إلى سجلات نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية.

وجاء الإعلان عن هذا الإنجاز، خلال الحفل السنوي لجوائز الاتحاد الدولي لأصحاب الإنجازات والبطولات والشركاء في عام 2023، والذي أقيم في إمارة موناكو، حيث تسلم أحمد إبراهيم محمد البلوشي المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية، الشهادة من الدكتور رافائيل كيولي رئيس الاتحاد الدولي.

وقال أحمد إبراهيم: حصول النادي على شهادة الاعتراف الدولية ، يعد نجاحاً جديداً، يضاف إلى سجلات الرياضة في دولتنا، وتأكيداً جديداً على المكانة التي وصل إليها نادي الفجيرة، الذي أضحى من الوجهات العالمية الأولى في الرياضات البحرية العالمية، وكشف أحمد إبراهيم أن الاعتراف الجديد سيمنح أكاديمية الفجيرة حق تأهيل وصقل وتدريب الراغبين في عدد من المجالات والتخصصات، مثل الدورات التدريبية في الزوارق السريعة والسباقات البحرية، ورياضة موتو سيرف، وكذلك جميع أنواع الدورات التدريبية في قيادة القوارب والزوارق.

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