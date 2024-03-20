انعقاد عمومية اليد 28 أبريل المقبل

المصدر: دبي - فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

حدد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد الأحد الموافق 28 أبريل المقبل موعداً لاجتماع الجمعية العمومية العادية الـ37 عن عام 2023 لاتحاد كرة اليد وسيتم تحديد مكان وتوقيت الاجتماع في وقت لاحق، ووجه اتحاد اليد برئاسة نبيل عاشور رئيس اتحاد كرة اليد الدعوات لممثلي الـ17 نادياً لحضور الاجتماع المرتقب المنضوية تحت مظلة اتحاد اليد وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن،

التصديق على محضر الاجتماع السابق للجمعية العمومية العادية رقم 36، واعتماد التقرير الإداري والفني للاتحاد للموسم الرياضي السابق 2022 ـ 2023، واعتماد الحساب الختامي للاتحاد في نهاية عام 2023، وكذلك اعتماد برامج الاتحاد وأنشطته المستقبلية عن عام 2024، إضافة إلى الاقتراحات الواردة من الأندية الأعضاء في الموعد القانوني.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز