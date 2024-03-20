محمد بن مكتوم يتوج "الرئاسة" والشحانية و"العاصفة" برموز الإيذاع في مهرجان المرموم

المصدر: وام

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أقيمت، اليوم الأربعاء، تحديات رموز سن الإيذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ، ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن.

وبحضور الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، أقيمت المنافسات على مدار عشرين شوطا، لمسافة 6 كيلومترات، وخصصت الأشواط الأربع الأولى للرموز، بواقع كأسين باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، للإيذاع الأبكار المفتوح والمحليات، وبندقيتين للإيذاع الجعدان المفتوح والمحليات.

واستطاعت (النهضة) أن تحقق صدارة الشوط الرئيس للإيذاع الأبكار المفتوح، وتهدي هجن "الرئاسة" كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، بقيادة المضمر محمد زيتون المهيري بزمن قدره 8:47:5 دقائق.

وذهبت بندقية الإيذاع الجعدان المفتوح إلى شعار هجن "الشحانية"، حيث تمكن (المرسل) بقيادة المضمر محمد خالد عبدالله العطية من حسم المنافسة في توقيت قدره 8:44:4 دقائق.

وسجلت هجن "العاصفة" ظهورا قويا من خلال ثالث التحديات، حيث تمكنت (غارة) بقيادة المضمر غياث الهلالي من تحقيق كأس المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم للإيذاع الأبكار المحليات في توقيت بلغ 8:54:0 دقائق.

وأضاف (لاظي) الرمز الثاني إلى شعار هجن الرئاسة بعد نجاحه في الفوز ببندقية الإيذاع الجعدان المحليات تحت قيادة المضمر محمد زيتون المهيري، بوصوله لخط النهاية في زمن قدره 8:49:9 دقائق.

وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين بالرموز عقب نهاية الشوط السابع.

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