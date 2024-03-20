مشاركة كبيرة في بطولة الألعاب الإلكترونية الرمضانية لشرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

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شهدت بطولة الألعاب الإلكترونية الرمضانية التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي في نادي الضباط، ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك، مُشاركة كبيرة على مستوى المنافسات الفردية والجماعية للفوز بالجوائز التي تبلغ قيمتها 100 ألف درهم.

وأكد الرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، إن إقامة بطولة خاصة للألعاب الإلكترونية في شهر رمضان المبارك تأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تعزيز التواصل في الشهر الفضيل مع كافة فئات المجتمع.

وبين الرائد الشحي أن إقامة منافسات في مجال الألعاب الإلكترونية الرمضانية التي تستهوي مختلف شرائح المجتمع، لا سيما فئتي الشباب والأطفال، تعد فرصة مهمة ونوعية للتوعية بعدد من القضايا المهمة، ومنها على سبيل المثال الحذر من التعامل مع الغرباء في غرف الدردشة، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالية الإلكترونية، وعدم منح معلومات شخصية وبيانات مصرفية تفادياً للوقوع ضحية للابتزاز أو الاحتيال الإلكتروني، إلى جانب التوعية بقضايا مرورية ومجتمعية أخرى، وهو ما يدعم تحقيق التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في تعزيز الأمن والأمان.

من جانبه، أوضح الملازم أول سعيد عادل السويدي، منسق عام البطولة، أن المشاركين في البطولة الرمضانية يتنافسون فيما بينهم ضمن 10 ألعاب إلكترونية مشهورة على مستوى عالم الألعاب، مشيراً إلى أن المنافسات تستمر إلى تاريخ 24 من شهر رمضان.

وأوضح أن عدد المشاركين في البطولة الإلكترونية الرمضانية من داخل الدولة وخارجها تجاوز الـ 1000 مُشاركة من مختلف الفئات العمرية ممن يتنافسون ضمن تحديات فردية وجماعية وفقاً لنوع اللعبة، مبيناً أن الهدف من البطولة هو تعزيز ثقافة التعامل مع الألعاب الإلكترونية بتوازن، والحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية، مُتمنياً التوفيق لكافة المشاركين.

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