الروس والبيلاروس ممنوعان من المشاركة بافتتاح أولمبياد باريس 2024

المصدر: وكالات

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أعلنت اللجنة الأولمبية الدولية، بأن الرياضيين الروس والبيلاروس، الذين سمحت لهم بخوض دورة الألعاب الأولمبية في باريس، الصيف المقبل، تحت علم محايد لن يشاركوا في حفل افتتاح الألعاب الأولمبية.

وقال مدير اللجنة الاولمبية جيمس ماكلاود، بعد اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الأولمبية، أمس الثلاثاء، في لوزان، إن الرياضيين الروس والبيلاروس، الذين يخوضون غمار المنافسة تحت علم محايد "لن يكونوا ضمن الوفود والفرق المشاركة خلال عرض حفل الافتتاح، كونهم رياضيين فرديين".

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