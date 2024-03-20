"الإمارات للدراجات الهوائية" يحقق المركز الأول في المرحلة الثانية من طواف كاتالونيا

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز تادي بوجاتشار سائق فريق الإمارات للدراجات الهوائية بالمركز الأول في المرحلة الثانية من سباق طواف كاتالونيا الإسباني، الذي أقيم أمس، لمسافة 185.6 كم من ماتارو إلى جبل فالتر 2000، قاطعا المسافة في زمن قدره 4:52:37 ساعة.

وأكد بوجاتشار بهذا الإنجاز تميزه وجاهزيته البدنية بعد أن أحرز المركز الثاني في المرحلة الأولى التي أقيمت أمس الأول، بفضل دعم ومساعدة زملائه في الفريق الذين عملوا بشكل جيد للتحكم في إيقاع السرعة والحفاظ على الصدارة لزميلهم برغم إصابة جاي فاين أحد أعضاء الفريق بالإعياء وانسحابه من بداية اليوم.

ورافقت المرحلة الثانية من السباق موجة من الطقس السيئ مع هطول الأمطار وانتشار الضباب، لكن هذه الأوضاع لم تمنع فريق الإمارات من الأداء المتميز، حيث تمكن تادي بوجاتشار في بداية الطريق الصاعد الأخير (بطول 11.4 كم مع بعض الصعدات التي تصل نسبة صعودها 18%، ومتوسط انحدار 7.6 %)، من اللحاق بآخر الدراجين المنطلقين ثم إطلاق العنان لجهده الفردي حتى عبر خط النهاية (على ارتفاع 2135 متراً فوق سطح البحر) محققاً الفوز بفارق دقيقة و23 ثانية عن أقرب الدراجين الذين لحقوا به.

وظهر بأداء جيد أيضاً الدراج البرتغالي جواو ألميدا حيث تواجد في المجموعة مع بوجاتشار حتى قام بانطلاقته الأخيرة وبقي مع أفضل الدراجين في المجموعة منهياً المرحلة في المركز الرابع.

وعن هذا الفوز قال بوجاتشار: "بدأ السباق في طقس صيفي تقريباً، ثم بدأت الغيوم في اللحاق بنا وبدأت زخات المطر بداية من الصعود قبل الأخير. وعلى الرغم من الظروف الجوية السيئة والسباق في المكان المرتفع، شعرت أنني بحالة جيدة، وحاولت الانطلاق بالفعل في النزول الأخير ثم واصلت بأداء ثابت حتى النهاية دون أن ألتفت خلفي".

وجاءت النتائج كما يلي:

1. تاديج بوجاتشار (فريق الإمارات) 4:52:37 ساعة.

2. ميكيل لاندا (فريق سودال كويكستب) + دقيقة و23 ثانية.

3. ألكسندر فلاسوف (فريق بورا-هانسجروهي) + دقيقة و24 ثانية.

4. جواو ألميدا (فريق الإمارات) + دقيقة و38 ثانية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز