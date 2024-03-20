جوشوا يستريح في دبي قبل العودة إلى الملاكمة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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التقطت الكاميرات الملاكم أنتوني جوشوا، وهو يستمتع بقضاء يوم في صحراء دبي، ويركب دراجة رباعية مع مصففة الشعر كيكا أوسوندي «37 عاماً»، كما ظهر الثنائي في لقطة أخرى وهما يتناولان الطعام مع أصدقائهما في مطعم لبناني في دبي.

وقالت صحيفة «ذا صن» الإنجليزية، إن جوشوا مستمتع بوقته في دبي، والذي يقضي فيها إجازة من الملاكمة قبل العودة إلى صالة الألعاب الرياضية الأسبوع المقبل. وتتردد أنباء عن إمكانية توقيع أنتوني جوشوا وتايسون فيوري، اتفاق نزالين لمواجهة بعضهما البعض في النهاية، ومن المحتمل أن تقام إحدى المباريات في استاد ويمبلي، بعدما تغلب جوشوا على فرانسيس نجانو داخل جولتين في المملكة العربية السعودية في وقت سابق.

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