تألق «الرئاسة» و«الشحانية» في تحديات رموز اللقايا بـ«ختامي المرموم»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهد ميدان المرموم لسباقات الهجن، مساء أمس، الظهور الأول لهجن أصحاب السمو الشيوخ ضمن مهرجان المرموم التراثي 2024، وتابع الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، تحديات الرموز في سن اللقايا، والتي أقيمت على كأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم.

نجاح

ونجحت هجن الشحانية في حصد كأس اللقايا البكار المفتوح بواسطة «عسيلة» التي قادها المضمر جار الله عقيل المري للصدارة بتوقيت وقدره 7:12:9 دقائق، وأضافت هجن الشحانية النقطة الثانية لرصيدها من خلال فوز «لاهوب» تحت قيادة المضمر جار الله عقيل المري ببندقية اللقايا الجعدان المفتوح بعد أن سجل زمناً بلغ 7:17:2 دقائق، وتألقت هجن إنتاج أم الزبار من خلال ثالث التحديات، وذلك عندما نجحت «آمال» بقيادة المضمر محمد بخيت المقارح في انتزاع كأس اللقايا البكار المحليات بوصولها لخط النهاية في زمن وقدره 7:18:1 دقائق، وتمكن المضمر محمد عتيق بن زيتون المهيري من قيادة «موفق» لهجن الرئاسة إلى قمة التحدي على بندقية اللقايا الجعدان المحليات بتوقيت بلغ 7:15:7 دقائق، وقام الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم بتتويج الفائزين برموز سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ عقب نهاية الشوط السابع.

صراع

ويستضيف ميدان المرموم لسباقات الهجن مساء اليوم تحديات رموز سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ من خلال مهرجان المرموم التراثي 2024، وتتنافس الشعارات الكبرى من خلال عشرين شوطاً في سن اليذاع لمسافة 6 كيلومترات.. وستكون الأشواط الأربعة الأولى مخصصة لتحديات الرموز بواقع كأسين وبندقيتين للأشواط المفتوحة والمحليات.

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