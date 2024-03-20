نجاح كبير لسباق الجري في دورة عجمان الرياضية

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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شارك 1000 متسابق من مختلف الجنسيات والأعمار في سباق الجري الذي أقيم في مضمار الصفيا ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة التي تنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي، وأطلق شارة البدء الشيخ راشد بن محمد النعيمي المدير العام لجمعية الإحسان الخيرية، بحضور الشيخ سلطان بن عبد العزيز بن حميد النعيمي، واشتمل السباق على 7 فئات لمسافة 5 كلم، فئتي المجموع العام رجال وسيدات، وفئات المواطنين والمواطنات، الدوائر الحكومية رجال وسيدات، وفئة المواطنين فوق 50 سنة، كما ضم 4 فئات لمسافة 2 كلم تحت 16 سنة، الفئة المفتوحة ذكور وإناث، وفئتي المواطنين والمواطنات.

وأسفرت نتائج سباق الجري 5 كلم عن فوز داجني ديمبسي بالمركز الأول في فئة المجموع العام رجال، وفي فئة المجموع العام سيدات حصلت بإلهام بريوش على المركز الأول.

وفي فئة المواطنين توج خالد البدواوي بالمركز الأول، وفي فئة المواطنات فازت حصة الجسمي بالمركز الأول.

وفي فئة الدوائر الحكومية رجال فاز طلال عبيد الشامسي بالمركز الأول، وفي فئة الدوائر الحكومية سيدات فازت علياء الشامسي بالمركز الأول، أما في فئة المواطنين فوق 50 سنة فقد حصل عباس سليمان على المركز الأول.

وفي سباق 2 كلم تحت 16 سنة، فاز أهان ياسر و مايسي جاريت بالمركز.

وفي فئة المواطنين توج عبد اللطيف الصبري بالمركز الأول، وفي فئة المواطنات فازت شوق البلوشي بالمركز الأول.

وفي ختام السباق قام خليفة سلطان بن حارب المهيري، مدير عام «الراسخون للعقارات» الراعي الماسي للدورة بتكريم الفائزين في جميع الفئات وسط أجواء من الفرحة.

كرة القدم

وفي منافسات كرة القدم شهدت مباريات اليوم الثاني من الجولة الثانية 3 انتصارات، حيث حقق دائرة البلدية والتخطيط فوزه الثاني على التوالي بتغلبه على الإدارة العامة للدفاع المدني بهدفين دون مقابل في مباراة استمر فيها تألق لاعب البلدية كاسيو سيدريك ليتوج بجائزة نجم المباراة للمرة الثانية، وبذلك تصدر البلدية المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط في حين تجمد رصيد الدفاع المدني في 3 نقاط.

وحسم القيادة العامة لشرطة عجمان مباراته أمام دائرة التنمية الاقتصادية بفوزه بأربعة أهداف مقابل هدف، ليرفع الفائز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، ويبقى التنمية الاقتصادية برصيد نقطة واحدة، ونال أحمد بشر محمد من الشرطة نجومية المباراة، كما فاز فريق هيئة النقل على جامعة عجمان برباعية نظيفة، وارتقى النقل إلى صدارة المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف عن جامعة المدينة عجمان، فيما بقي جامعة عجمان في المؤخرة بدون رصيد، وتوج باسيرو الحسن من الفائز نجماً للقاء.

وتتواصل المنافسات اليوم بثلاث مباريات حاسمة، حيث يواجه دائرة التنمية الاقتصادية فريق دائرة الميناء والجمارك، ويلعب هيئة النقل مع جامعة المدينة عجمان، فيما يلتقي في المباراة الثالثة دائرة البلدية والتخطيط بفريق غرفة عجمان.

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