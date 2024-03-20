«الشارقة للدفاع عن النفس» بطل «جوجيتسو ند الشبا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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انتزع نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس لقب فئة الكبار لبطولة الجوجيتسو، التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية» التي تقام سنوياً في شهر رمضان المبارك وتتضمن 9 ألعاب رياضية متنوعة وهي الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وشهدت بطولة الجوجيتسو التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو مشاركات واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، فقدموا أداء احترافياً وأظهروا مستويات عالية من المهارة والتنافسية، وقدم اللاعبون في اليوم النهائي من المنافسات عروضاً مهارية وبذلوا قصارى جهدهم لتحقيق الفوز والتأكد من جهوزيتهم لخوض المنافسات والاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

وحصل نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على لقب البطولة لفئة الكبار، فيما حل نادي العين في مركز الوصيف، وبني ياس في المركز الثالث.

فعالية استثنائية

وثمّن يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو التعاون البناء بين الاتحاد ومجلس دبي الرياضي في تنظيم منافسات الجوجيتسو ضمن دورة ند الشبا الرياضية وفقاً لأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن البطولة تعد فعالية استثنائية تجمع أقوى نجوم الرياضة في الدولة باختلاف جنسياتهم، وتستقطب حضوراً جماهيرياً لافتاً يبرز نجاح جهود الاتحاد الرامية لتعزيز شعبية وانتشار رياضة الجوجيتسو في المجتمع.

وأوضح البطران: «تحقق رياضة الجوجيتسو في الدولة نجاحات متواصلة على صعيد تطوير اللاعبين وتنظيم واستضافة البطولات والإقبال الجماهيري، ما يسهم في جذب المزيد من المواهب ونشر قيم هذه الرياضة وفوائدها بين مختلف شرائح المجتمع. ونفخر بالاهتمام والمثابرة التي يبديها لاعبونا لتكريس ريادة الدولة العالمية في رياضة الجوجيتسو، بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة».

ولفت البطران إلى أن هذه البطولة نجحت في حجز مكانة مهمة لها في أجندة الجوجيتسو المحلية وباتت تحظى بأهمية خاصة لدى اللاعبين، الذين يحرصون على الوجود فيها، بما تجسد في حجم المشاركة والإقبال الذي فاق التوقعات.

حرص

وعبّر صالح المرزوقي عضو اللجنة المنظمة رئيس اللجنة التنفيذية لدورة ند الشبا الرياضية، عن سعادته بأجواء النشاط والحيوية والتنافس الكبير والحضور الجماهيري للفعاليات التي تشهدها الدورة التي يتضمن برنامجها اليومي منافسات عديدة من الرياضات التسع المعتمدة في النسخة الحادية عشرة.

وقال: تحرص اللجنة المنظمة على إضافة رياضات جديدة ومتميزة للفعاليات التنافسية في كل عام، مع استمرار دعم رياضات ذات جماهيرية كبيرة، إلى جانب وضع اللوائح التي ترتقي بمستوى المنافسات وتشجّع الفرق على ضم أفضل اللاعبين في مختلف الرياضات، ما يسهم في تحقيق أهداف الدورة الرياضية والمجتمعية، وبوجود 9 رياضات متنوعة وجوائز مالية تزيد على 3 ملايين و500 ألف درهم فإن الدورة تواصل دورها في الارتقاء بمستوى رياضيينا، كما تواصل استقبال المئات من الجماهير يومياً للاستمتاع بأجواء التنافس وكذلك بمنطقة الجمهور والمطاعم المتنوعة التي تتوافر في مكان الحدث.

وأضاف: نحرص على سعادة الجمهور واللاعبين، ولذلك فقد تم تخصيص أماكن وقوف كافية تستوعب آلاف الجماهير وسيارات كهربائية لنقلهم من منطقة الوقوف إلى مدخل المجمّع، كما أن إجراءات الدخول لمجمع ند الشبا تتم بسهولة وسرعة تجعل حضور الجمهور تجربة ممتعة.

البادل

وتواصلت منافسات بطولة البادل لفئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة، وشهدت مباريات أول من أمس تأهل فريق أنكل سعيد الذي يضم الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل، وماجد الجناحي إلى الدور الـ16 بفوزهما على الثنائي جاسم النعيمي وعبدالله كمبر بنتيجة 6 - 2 و7 - 6، ومن أبرز النتائج فوز فارس الجناحي وعبدالله العبدالله على فارس أحمد وحمد الحسني بنتيجة 6 - 0 و6 - 1، وتغلب سيف الحمادي وراشد الحمادي على عبدالله المحمود وعمر العويس بنتيجة 6 - 1 و7 - 6، وتغلب عيسى شريف وأحمد الشرف على سعيد البلوشي وأحمد الهاجري بنتيجة 6 - 3 و7 - 5، وفاز عبدالرحمن القاسم ومحمد القاسم على نصر النيادي وحمدان الجناحي بنتيجة 6 - 4 و6 - 0.

سلة الكراسي

وتنطلق اليوم تصفيات بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة في نادي دبي لأصحاب الهمم وبمشاركة 10 فرق، فيلتقي في الساعة 9:30 مساء اليوم فريق الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي وفريق بلدية دبي، كما يلتقي في الساعة 10:50 مساء فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي وفريق القيادة العامة لشرطة دبي ضمن مباريات المجموعة الأولى، ويلتقي فريق هيئة تنمية المجتمع وفريق ماي دبي في الساعة 10:10 مساء، كما يلتقي فريق محاكم دبي وفريق مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف في الساعة 11:30 مساء ضمن مباريات المجموعة الثانية.

وتم تقسيم الفرق المشاركة في بطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة على مجموعتين فتضم المجموعة الأولى فرق كل من القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات وبلدية دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بدبي وهيئة كهرباء ومياه دبي، فيما تضم المجموعة الثانية فرق كل من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومحاكم دبي، وماي دبي، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز وريزدنس البستان.

تحدي الموانع

وتشهد بطولة تحدي الموانع إقبالاً كبيراً على المشاركة من محبي رياضات المغامرة والتحدي فيتواصل التسجيل طوال أيام البطولة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لدورة ند الشبا الرياضية، وتشهد بطولة تحدي الموانع منافسات قوية بين المشاركين من مختلف الجنسيات والأعمار وتستمر حتى يوم 21 مارس، ويتنافس فيها المشاركون في جوائز مالية قيمة تبلغ قيمتها 290 ألف درهم.

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