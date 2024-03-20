حصاد «دبي لصيد الأسماك» هدية إلى «بيت الخير»

المصدر: دبي - البيان

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واصل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مبادراته المجتمعية في الموسم الرياضي البحري 2023-2024، حيث خصص جميع الأسماك التي شارك بها المتسابقون في بطولة دبي لصيد الأسماك 2024 «كنعد وسكل» للأعمال الخيرية وسلمها إلى جمعية «بيت الخير» في خطوة رائدة.

وسجلت بطولة دبي لصيد الأسماك في نسختها لعام 2024 مشاركات مميزة أكدت تطور مهارات المشاركين وحماسهم الكبير الذي رفع من درجات الحماس طوال أيام البطولة والتي استمرت لمدة 5 أيام متتالية، حيث وصل مجموع أوزان الأسماك المشاركة إلى 590.95 كلغ من سمك فئتي الكنعد والسكل

وقال محمد عبدالله حارب عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي، إن نادي دبي الدولي للرياضات وفي ضوء متابعة وتوجيهات مجلس الإدارة برئاسة أحمد سعيد بن مسحار يتطلع دائماً لخدمة المجتمع بمختلف شرائحه وخلق جسور من التواصل بين مختلف المؤسسات ومن بينها جمعية «بيت الخير» التي وقع معها النادي مذكرة تفاهم يحصد ثمارها الطرفان.

وأكد محمد عبدالله حارب أن النادي يسعى لتحقيق هدف اجتماعي نبيل كان وراء تخصيص مجموع الأسماك التي حصل عليها المشاركون إلى الأعمال الخيرية، ما يعزز من مفهوم الشراكة المجتمعية ويدعم ترابط شرائحه، مشيداً بالمشاركة الكبيرة ودور جمعية «بيت الخير» المؤثر في إنجاز هذا العمل مهنئاً كل من شارك في البطولة على المجهود والتعاون المشترك.

تنافس قوي

وكانت منافسات فئة الكنعد قد شهدت تنافساً ساخناً بين المشاركين الذين قدموا 19 مشاركة وصل مجموع أوزانها إلى 428.95 كلغ تميز بينهم المتسابق رقم 55 هزاع محمد بن ربيع المهيري الذي حقق المركز الأول بجدارة بوزن وصل إلى 36.55 كلغ، ونجح المشاركون في صيد سمك السكل في الحصول على ثماني أسماك وصل مجموع أوزانها إلى 162 كلغ ونجح في اصطياد أثقل سمكة وأكبر وزن المتسابق رقم 16 عبدالله اسحق عبدالله «31.7 كلغ»، وحقق المتسابق رقم 81 علي عتيق علي المحيربي رقماً استثنائياً بصيده أطول صيد «158 سم».

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