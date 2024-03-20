دبي قبلة أساطير الغولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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يعد الإيرلندي الشمالي روري ماكلروي واحداً من أبرز نجوم العالم في رياضة الغولف، الذين اتخذوا من دبي مقراً للإقامة بشكل دائم، ومضى على دربه الإنجليزي تومي فليتوود، والدنماركي ثوربيورن أولسن ومجموعة أخرى من نجوم الغولف.

ويملك ماكلروي سجلاً حافلاً في الإمارات حيث ظهر لأول مرة في جولة دي بي ورلد في بطولة دبي ديزرت كلاسيك عام 2007، قبل أن يحصل على لقبه الأول في نفس الحدث بعد عامين في 2009، واحتل أحد المراكز العشرة الأوائل سبع مرات أخرى، بما في ذلك حصوله على المركز الثاني في عام 2018 والمركز الثالث في عام 2022، وفاز ببطولة جولة دي بي ورلد في عامي 2012 و2015، وتواجد في المراكز العشرة الأولى في ثماني مرات أخرى، بما في ذلك المركز الثاني في عام 2014، من بين 12 ظهوراً له في البطولة.

وقال ماكلروي، الذي فاز بـ17 لقباً في جولة دي بي ورلد، وتوج بطلاً لـ«السباق إلى دبي» خمس مرات: «من الواضح أن بطولة دبي ديزرت كلاسيك كانت أول لقب في مسيرتي الاحترافية».

وأضاف: «دبي تعني الكثير بالنسبة لي خلال مسيرتي الاحترافية، لقد حصلت على لقبي الأول هنا، بطولة دبي ديزرت كلاسيك هي البطولة التي منحتني إحدى الفرص الأولى للعب في هذه الجولة، وكان الراعي الأول لي من هنا، جميرا».

أما تومي فليتوود، فانتقل إلى دبي في نهاية عام 2022، والتحق أطفاله بالمدرسة فيها، ولديه أكاديمية غولف خاصة به.

وقال فليتوود: الإمارات أصبحت واحدة من أهم الوجهات في عالم الغولف، لقد نشأت وأنا أحلم باللعب في جولة دي بي ورلد.

من جانبه، انتقل أولسن إلى دبي بعد وقت قصير من فليتوود.

وقال أولسن بعد حصوله على لقبه التاسع في جولة دي بي ورلد يناير الماضي في رأس الخيمة: «لقد انتقلنا للعيش في دبي منذ ما يزيد قليلاً على عام، لطالما أحببت المجيء مع عائلتي إلى هنا، الملاعب ذات مستوى عالمي، والطقس ملائم جداً».

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