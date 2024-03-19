رمضانية «وورلد جيم» بدبي تنطلق بمنافسات القوة البدنية وكرة القدم والطائرة

المصدر: دبي - البيان

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نظمت الصالة العالمية للياقة البدنية وبناء الأجسام في دبي «وورلد جيم»، منافسات بطولة القوة البدنية الرمضانية، وذلك ضمن فقرات المهرجان الرياضي السنوي، والذي يقام في شهر رمضان المبارك من كل عام، وتضم أيضاً منافسات بطولتي كرة القدم والطائرة، برعاية أكاديمية الاتحاد الدولي للياقة البدنية وبناء الأجسام برئاسة العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد، وبالتعاون مع شركة «بيغ اند فت» العالمية للمكملات الغذائية، وكريم بوول، وشركة فلكس زووم ومطعم كابتيانو للوجبات الصحية ومطعم وكافيه غمزة، وأسفرت نتائج منافسات بطولة القوة البدنية عن فوز اللاعب خليفة الشيخ بالمركز الأول، تلاه أيمن المعمري ثانياً، وحل مازن البلوشي في المركز الثالث.

بدوره، ثمّن الدكتور وسام عبد الكريم مدير اللجنة المنظمة وصالة وورلد جيم، تعاون الجهات الراعية والمساهمة بتنظيم البطولات وتكريم اللاعبين الفائزين وعدد من الجمهور، مؤكداً أن تنظيم هذه البطولات سنوياً يأتي لأهمية ممارسة الرياضة في شهر رمضان المبارك، خاصة وأن البطولة شهدت مستويات فنية جيدة وروحاً رياضية عالية.

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