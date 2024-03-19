أموناتوف بطل «الخاطف» في «دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة- البيان

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حقق الأستاذ الدولي الكبير الطاجيكي فاروق أموناتوف، لقب «النسخة 29» من بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج الخاطف، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، بمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 30 دولة، وتبلغ جوائزها 20 ألف درهم.

وجاء أموناتوف في المركز الأول، بعد حصوله على 8 نقاط من 9 جولات، بواقع 7 انتصارات وتعادلين، وتبعه الصربي إيجور ميلادينوفيتش «8 نقاط»، مبتعداً بفارق نقاط «كسر التعادل»، والجورجي سيباشيفيلي «7.5 نقاط»، وحل الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب المنتخب ونادي الشارقة رابعاً، وله 7.5 نقاط، والمصري عبدالرحمن هشام، والأوزبكي جواهر سينداروف.

وحضر حفل الختام وتكريم الفائزين، عمر نعمان آل علي، الأمين العام المساعد، وفيصل الحمادي، رئيس حكام البطولة.

وأكد الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، أن البطولة حققت نجاحاً تنظيمياً عالي المستوى، باستقطابها أفضل لاعبي الشطرنج على مستوى العالم.

وتعتبر بطولة الشارقة الرمضانية الدولية للشطرنج واحدة من أهم وأعرق بطولات الشطرنج السريع والخاطف على مستوى العالم في ظل مشاركة أفضل الأساتذة الدوليين الكبار، واللاعبين الدوليين، وحملة الألقاب من مختلف أنحاء العالم ، وشهدت البطولة هذا العام مشاركة كبار المصنفين في عالم اللعبة يتقدمهم الأستاذ الدولي الكبير سالم عبدالرحمن لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ، والمخضرم المولدوفي فايوريل لورداتشيسكو ، وبطل العالم للشباب الأوزبكي جواهر سينداروف والمخضرم الطاجيكي فاروق أموناتوف والعديد من الأساتذة الدوليين الكبار .

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