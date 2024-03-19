6 ميداليات للشارقة للمرأة في منافسات بطولة الاتحاد للمبارزة في دبي

المصدر: الشارقة - البيان

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خرج فريق المبارزة بنادي الشارقة الرياضي للمرأة من بطولة الاتحاد للمبارزة تحت 20 ، و11 سنة التي جرت بصالة المزهر الرياضية في دبي ب6 ميداليات ، فضيتان لصالح فريق تحت 20 سنة ، الفضية الأولى كانت من نصيب فريق سلاح ابية المكون من شيخة الزعابي، إيمان السويدي، لمار النحلة، وحصة البلوشي، اما الفضية الثانية فكانت من نصيب فريق سلاح فوريه المكون من حبيبة محمد، سمية سمير، إيمان السويدي، وعلياء العليلي.

وفي منافسات بطولة تحت 11 سنة ، حقق فريق البراعم بالنادي فضية وثلاث برونزيات، الفضية كانت من نصيب حنان سعيد في منافسات سلاح الفلورية، اما الثلاث برونزيات فكانت من نصيب كل من مريم المرزوقي في سلاح الايبية، وتولين سيف في سلاح الفلورية ، وميثاء المرزوقي في سلاح السابر.

شهدت منافسات البطولة مشاركة 4 فرق مثلوا اندية الفجيرة للألعاب القتالية، أبوظبي للمبارزة، أكاديمية أم كية، ونادي الشارقة الرياضي للمرأة، وشهدت المنافسات قمة المنافسة والندية بين جميع المشاركات.

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