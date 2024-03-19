الإمارات وجهة جاذبة لنجوم الجولف حول العالم

المصدر: وام

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حققت دولة الإمارات طموحات العديد من نجوم العالم في الجولف عبر الفوز بالألقاب في البطولات التي أقيمت على مدار السنوات الماضية وأصبحت خياراً جاذباً لإقامتهم بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومنشآتها الرياضية التي توفر لهم تجربة عالمية للمشاركة في بطولات تتوافق مع أرقى المعايير الدولية.

ويعد روري ماكلروي من أبرز نجوم العالم في رياضة الجولف، الذين اتخذوا من دولة الإمارات مقرا للإقامة، ومع إقامة العديد من البطولات الرئيسية، فإن هذا القرار بدأ يؤتي ثماره بفوز لاعبين يقيمون في الدولة بالعديد من الألقاب والبطولات مثل تومي فليتوود الفائز بلقب بطولة "دبي إنفيتيشنال"، وثوربيورن أولسن المتوج ببطولة بطولة رأس الخيمة.

وقال ماكلروي الذي فاز بـ 17 لقباً في جولة دي بي ورلد، وتوج بطلاً لـ "السباق إلى دبي" 5 مرات:" دبي تعني الكثير بالنسبة لي خلال مسيرتي الاحترافية، لقد أمضيت جزءاً كبيراً من حياتي هنا، وأنا متحمس دائماً للعودة".

وفي تعليقه على جاذبية دولة الإمارات لنجوم الجولف، قال توم فيليبس، المدير التنفيذي لجولة "دي بي ورلد" في الشرق الأوسط: "دولة الإمارات القاعدة المثالية للاعبي جولة "دي بي ورلد"، لدينا 7 أحداث في الشرق الأوسط تشكل جزءاً كبيراً من الموسم الطويل في "السباق إلى دبي"، وبفضل جهود اتحاد الإمارات، لدينا أيضاً حدثان في جولة التحدي، بالإضافة إلى ذلك تتمتع الإمارات بموقع ملائم جغرافياً لاستضافة فعالياتنا في الشرق الأقصى".

وحققت دولة الإمارات تطلعت البطل تومي فليتوود الذي انتقل إلى دبي في نهاية عام 2022، وأسس أكاديمية جولف خاصة به، انطلاقاً من قناعة كبيرة بأن دولة الإمارات تعد من أهم الوجهات في عالم الجولف.

وقال فليتوود :" أنا من إنجلترا، ونشأت أحلم باللعب في جولة "دي بي ورلد"، وأعيش في دبي وأتمكن دائماً من رؤية الكثير هنا، وألعب دوراً في تطوير لاعبي الجولف الشباب، والإمارات تتمتع بمكانة قوية في عالم الجولف، ويجب أن تظل كذلك في المستقبل، وهناك ملاعب ممتازة ويشاهد الناس البطولات عاماً بعد عام، وملاعب الجولف في طريقها لمواصلة النمو، والمزيد من الأشخاص سيهتمون باللعبة".

ولم يختلف الأمر كثيراً لدى البطل الدنماركي ثوربورن أولسن الفائز بلقب بطولة رأس الخيمة في نادي الحمرا للجولف، بجانب لقبه التاسع في جولة "دي بي ورلد" في يناير الماضي.

وأوضح أولسن أنه انتقل للعيش في الإمارات منذ أكثر من عام، ويحرص على الحضور إلى دبي لقضاء العطلات ولعب الجولف بجانب عائلته ويستمتع كثيراً بهذه الأجواء.

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