الفرنسية "سيسل" تتوج بلقب "الحادي عشر من مارس" للشطرنج

المصدر: وام

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توجت الفرنسية سيسل بكأس مهرجان الحادي عشر من مارس للشطرنج الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية بقاعة مجلس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمستشفى" كند" في مدينة العين بمشاركة 100 لاعب ولاعبة، من 8 دول، فيما نال الإماراتي غيث النعيمي المركز الثاني، وحصل الناشئ أحمد يونس على المركز الثالث.

حضر حفل الختام وتوج الفائزين، سكوت كيندي سفير مستشفى كند بالعين، وممثل عائلة كيندي، والدكتور رالف ليو رئيس مجلس إدارة مستشفى كند، وهشام الطاهر العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، والدكتور جون بيركي الرئيس التنفيذي للمستشفى.

وأثنى سكوت كيندي على إقامة هذا الحدث الرياضي النوعي، الأول من نوعه داخل مرفق صحي مؤكدا أن المستشفى بادر بتوقيع اتفاقية تعاون مع نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بهدف مواصلة تقديم عدة خدمات للمجتمع، من خلال تنظيم دورات تدريبية وتوعوية بشكل مستدام لزيادة الوعي المجتمعي بالشئون الصحية والتغذية الصحيحة مع الإلمام بكافة شؤون الصحة العامة والرعاية الصحية الأولية لإسعاف مرضى الحالات الطارئة، والتوعية بأساليب وطرق إسعاف المرضى إلى حين نقلهم إلى المستشفى.

وأكد هشام الطاهر العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية أن النادي يواصل مشواره مع التميز من خلال استحداث مبادرات متنوعة من أجل ترسيخ مكانته مؤسسة رياضية مجتمعية.

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