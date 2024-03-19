الشارقة بطلاً لمنافسات الجو جيتسو في دورة ند الشبا الرياضية والعين وصيفاً

المصدر: وام

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أختتمت مساء أمس (الاثنين) منافسات بطولة الجوجيتسو التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو في الصالة الرئيسية بمجمع ند الشبا الرياضي ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية.

وحلّق لاعبو نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بلقب البطولة لفئة الكبار وحل لاعبو نادي العين في مركز الوصيف، وذهب المركز الثالث إلى نادي بني ياس.

شهدت البطولة مشاركاتٍ واسعة من اللاعبين واللاعبات من مختلف أندية وأكاديميات الدولة، والذين قدموا أداءً احترافياً وأظهروا مستويات عالية من المهارة والتنافسية.. وقدم اللاعبون في اليوم النهائي من المنافسات عروضا مهارية عالية أثبتت جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات القارية والعالمية المقبلة.

وثمّن سعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو التعاون البناء بين الاتحاد ومجلس دبي الرياضي في تنظيم منافسات الجوجيتسو ضمن دورة ند الشبا الرياضية وفقاً لأعلى معايير الجودة، مشيراً إلى أن البطولة تعد فعالية استثنائية تجمع أقوى نجوم اللعبة في الدولة، وتستقطب حضوراً جماهيرياً لافتاً يعكس نجاح جهود الاتحاد الرامية لتعزيز شعبية وانتشار رياضة الجوجيتسو في المجتمع.

وأوضح البطران أن رياضة الجو جيتسو في الدولة تواصل تحقيق نجاحات على صعيد تطوير اللاعبين وتنظيم البطولات والإقبال الجماهيري، ما يسهم في جذب المزيد من المواهب ونشر قيم هذه الرياضة وفوائدها بين مختلف شرائح المجتمع.. وقال : " نفخر بالإنجازات التي يحققها لاعبونا لتكريس ريادة الدولة عالمياً في رياضة الجوجيتسو، بفضل دعم القيادة الرشيدة".

من جهته، أشاد سعادة أحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالجهود الكبيرة لاتحاد الإمارات للجو جيتسو لنشر اللعبة على أوسع نطاق سواء على الصعيد المحلي أو العالمي.

وقال إن اتحاد الإمارات الجوجيتسو من أنجح الاتحادات في الدولة ويملك القدرة على التنظيم الاحترافي لكم هائل من البطولات، ما يساهم في ترسيخ ريادة الدولة العالمية على صعيد الرياضة.

وأضاف:" أسرة الجوجيتسو تنتظر هذه البطولة عاماً بعد عام، وأصبحت تكتسب مكانة مهمة في أجندة الأحداث الرياضية، خصوصا تلك التي تقام خلال الشهر الفضيل" .. وهنأ أبطال نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس على إنجازهم وتبوئهم صدارة فئة الكبار.

وقالت البرازيلية رافائيلا بيرتولوت لاعبة نادي الوحدة (حزام أسود) التي حققّت ذهبية فئة المحترفين وزن 72 كجم: "أشكر مجلس دبي الرياضي واتحاد الإمارات للجوجيتسو على تنظيم هذه البطولة، لأنها منحتنا الفرصة لخوض نزالات قوية مع نخبة اللاعبين في الدولة.. وأنا فخورة بحصولي على الميدالية الذهبية بعد عدد من النزالات القوية".

بدوره، قال البرازيلي فيليبي سيلفا لاعب أكاديمية كوماندو جروب (حزام أسود) والذي حقّق ذهبية وزن 62 كجم: "تتمتع هذه البطولة بأهمية كبيرة نظراً لما توفره من أجواء تنافسية ونزالات قوية، ويسعدني الفوز بالميدالية الذهبية هنا في دبي، أمام نخبة من أقوى اللاعبين وبعد خوض نزالات صعبة.. سعدنا كثيراً بالتنظيم الرائع للبطولة والحضور الجماهيري الغفير".

وأضاف سيلفا:" واجهت مجموعة من اللاعبين المتميزين وأصحاب الإنجازات، والنزال النهائي كان الأصعب حيث كان المنافس متمرسا جداً يجيد العديد من أساليب القتال، لكنني كنت جاهزاً لجميع السيناريوهات المحتملة وتحليت بأعلى درجات التصميم والتركيز".

من جانبه، قال جاسم عبدالله الحوسني لاعب نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس (حزام بنفسجي) والذي فاز بذهبية وزن 85 كجم:" قدّمت هذه البطولة منصة مثالية لاستعراض مهارات أقوى اللاعبين، وأفسحت لهم المجال لاختبار أساليبهم وتقييم إمكاناتهم واكتشاف نقاط ضعفهم..النزالات كانت صعبة إلا أنني تمكنت من الفوز في نهاية المطاف.. أعتقد أن هذا الفوز يشكل محطة مهمة في مسيرتي لتحقيق المزيد من التميز".

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