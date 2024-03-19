شريك المصنفة الثانية عالميًا في التنس.. وفاة مفاجئة للاعب الهوكي السابق كولتسوف

المصدر: وكالات

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توفيَ اللاعب السابق للهوكي على الجليد البيلاروسي كونستانتين كولتسوف، شريك نجمة التنس مواطنته أرينا سابالينكا، عن عمر 42 عاما، وفق ما أعلن الاتحاد البيلاروسي للهوكي على الجليد، اليوم الثلاثاء.

وقال الاتحاد في بيان مقتضب إن كولتسوف "توفيَ فجأة"، من دون أن يُحدد سبب الوفاة أو المكان.

وأضاف عبر موقعه "نحن في حداد"، متابعا "يُقدّم اتحاد الهوكي البيلاروسي تعازيه الخالصة لعائلته وأصدقائه وكلّ من عرف كونستانتين وعمل معه".

ولعب كولتسوف في بداية مسيرته مع عددٍ من الفرق الروسية والبيلاروسية قبل انتقاله إلى بيتسبرج بنجوينز الأمريكي، وعاد إلى بيلاروس، ثم روسيا قبل اعتزاله عام 2016.

ولم تُدلِ شريكته سابالينكا (25 عاما) المصنّفة ثانية عالميا وحاملة لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، مرتين، بأي تصريحٍ حتّى الآن.

ومن المقرر أن تُشارك سابالينكا التي خرجت من ثمن نهائي دورة إنديان ويلز الأمريكية الأسبوع الماضي، في دورة ميامي، التي تنطلق الجمعة.

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