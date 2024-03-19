ديوكوفيتش.. إنجاز مميز في صدارة تصنيف لاعبي التنس

المصدر: باريس -أ ف ب

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احتفظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش بصدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين للتنس، الصادر أمس، «417 أسبوعاً»، متقدماً على الإسباني كارلوس ألكاراس المتوج بدورة إنديان ويلز للماسترز ألف، وجاء يانيك سينر (إيطاليا) ثالثا يليه دانييل مدفيديف (روسيا) وألكسندر زفيريف (ألمانيا)، وأندري روبليف (روسيا)، وهولغر رونه (الدنمارك).

وهيمن ديوكوفيتش (36 عاماً) على المركز الاول للتصنيف خلال 8 سنوات كاملة، في إنجاز غير مسبوق، متقدماً على كل المنافسين، وأبرزهم السويسري روجيه فيدرر، والإسباني رافايل نادال، والأمريكي بيت سامبراس، والتشيكي إيفان ليندل، والأميركي جيمي كونورز. ووسّعت البولندية إيغا شفيونتيك الفارق في صدارة التصنيف العالمي للاعبات المحترفات إلى 2.520 نقطة مع وصيفتها البيلاروسية أرينا سابالينكا، وجاءت كوكو غوف (الولايات المتحدة) بالمركز الثالث، تليها إيلينا ريباكينا (كازاخستان) وجيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة)، وجاءت التونسية أُنس جابر في المركز السادس.

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