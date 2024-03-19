منتخب الإمارات للجودو جاهز لبطولة جورجيا

المصدر: تبليسي - البيان

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أكد فيكتور سيكتروف مدرب منتخب الإمارات الأول للجودو، جاهزيتهم للمشاركة في بطولة تبليسي غراند سلام للجودو بجورجيا، التي تنطلق مبارياتها يوم الجمعة المقبل، بقاعة قصر الرياضة الأولمبي في مدينة تبليسي الجورجية، بعد أن انتظم المنتخب بفندق البطولة، التي تشهد مشاركة 83 دولة، من بينها 5 دول عربية، ممثلة في منتخبات الإمارات، السعودية، قطر، تونس ولبنان، حيث تأتي المشاركة ضمن برنامج إعداد المنتخب، الذي يتضمن المشاركة في بطولة العالم للجودو، التي تقام في أبوظبي خلال الفترة من 18 إلى 24 مايو المقبل، والتي تعقبها المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية (أولمبياد باريس 2024).

وأضاف فيكتور: لقد سخر مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، ومتابعة ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين السر العام، رئيس البعثة، كافة متطلبات النجاح للمنتخب الأول للجودو، ضمن برنامج يستمر حتى نهاية 2024، ما خلق نوعاً من الاستقرار في صفوف المنتخب، تطلعاً لتحقيق النتائج المرجوة، في ظل التطور الفني لكل لاعب ولاعبة، ما انعكس على الأداء الفردي خلال مشاركاتهم في الفترة الماضية، ما يحفز الجميع لتحقيق طموحات رياضة الإمارات خلال المشاركات القادمة.

اللاعبون

واختتم مدرب منتخبنا الأول للجودو، بأن المشاركة في بطولة تبليسي ستكون بثلاثة لاعبين ولاعبة، وهم: كريم عبد اللطيف في وزن تحت 73 كغم، وطلال شفيلي في وزن 81 كغم، وجريجوري آرام في وزن تحت 90 كغم، بجانب اللاعبة باتسو ألتان في وزن 57 كغم، وستجرى قرعة البطولة ظهر يوم بعد غد، بفندق هوليدي إن تبيليسي، عبر (تقنية الفيديو)، استعداداً لانطلاقة منافسات البطولة صباح الجمعة.

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