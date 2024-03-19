«العين» و«بالمز» بطلا «افتتاحية الجوجيتسو» بدورة ند الشبا الرياضية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توّج نادي العين بطلاً لفئة الناشئين، وأكاديمية بالمز بلقب فئة الأساتذة، في منافسات اليوم الأول لبطولة الجوجيتسو التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو، ضمن فعاليات النسخة 11 من «دورة ند الشبا الرياضية»؛ الحدث الرياضي الأكبر من نوعه خلال شهر رمضان المبارك، المقامة حالياً في مجمع ند الشبا الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها»، وتستمر حتى 31 مارس، وتتضمن 9 ألعاب رياضية، هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع.

وشارك في تتويج الفائزين كل من الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ومحمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي نائب رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وعبدالله الزعابي، مدير المسابقات في اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وعبدالمنعم شمس الدين، مدير العمليات في مستشفى تداوي راعي الدورة.

ووسط مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون مختلف الأندية والأكاديميات في فئتي الناشئين والأساتذة تمكّن نادي العين من إحراز المركز الأول في فئة الناشئين، بينما حل لاعبو أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، ونادي الجزيرة في المركز الثالث.

أما على صعيد فئة الأساتذة فقد تبوأت أكاديمية بالمز الرياضية الصدارة، وحلت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثاً.

واتسمت منافسات اليوم الأول من البطولة بأجواء حافلة بالحماس والندية وسط حضور جماهيري غفير، وقدم لاعبو الأندية والأكاديميات المشاركة من فئتي الناشئين والأساتذة أداءً قوياً على البساط، في ظل حضور مجموعة من أبرز اللاعبين المصنفين عالمياً.

وثمّن محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم البطولة، مؤكداً أن منافسات الجوجيتسو تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من الرياضات التنافسية ذات الحضور الطاغي في الدورة الرياضية الرائدة، ولا أدل على ذلك من استقطابها مشاركات واسعة النطاق من مختلف الأندية والأكاديميات، ما ينسجم مع استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر الرياضة وتنظيم الفعاليات على مدار العام، وتوفير بيئة مثالية تسهم في تنمية مهارات اللاعبين وصقل موهبتهم وتعزيز جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات المحلية والدولية المقبلة.

إقبال كبير

وقال الظاهري: «تمديد فترة إقامة منافسات الجوجيتسو لتصبح يومين بدلاً عن يوم واحد كما في النسخ الماضية يعكس حجم الإقبال الكبير على ممارسة اللعبة، وجهود الاتحاد واللجنة المنظمة للبطولة لاستيعاب طلبات المشاركة غير المسبوقة من قبل الأندية والأكاديميات، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأهمية توفر فرص الاحتكاك والمنافسة للاعبين، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم وتطورهم البدني والذهني، والحفاظ على معدلات اللياقة البدنية العالية استعداداً لموسم طويل من البطولات والفعاليات الرياضية».

وأشاد الظاهري بالمستوى الفني الكبير لأبناء وبنات الإمارات، لا سيما على صعيد فئة الناشئين التي تمثل أهمية خاصة بالنسبة للاتحاد، كونها حجر الزاوية في إعداد جيل من الأبطال القادرين على مواصلة الريادة القارية والعالمية في رياضة الجوجيتسو.

إشادة

وأشاد ناصر أمان آل رحمة بمستويات المشاركين في منافسات الجوجيتسو التي يشارك فيها أكثر من 400 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات والمستويات، وكذلك بالحماس الذي شهدته صالة مجمع ند الشبا الرياضي على مستوى المشاركين والجمهور على حد سواء.

وقال آل رحمة بعد أن حضر منافسات اليوم الأول لبطولة الجوجيتسو وتوج الفائزين ببعض الفئات: «لقد أسعدنا المستوى الذي قدمه المشاركون في مختلف فئات البطولة وعلى جميع مستويات الأحزمة، فالحماس والندية كانا سمة المنافسات، كما أسهم الجمهور في تحفيز اللاعبات واللاعبين على تقديم أفضل مستوياتهم، وكل هذا يؤكد مدى التطور الذي بلغته الجوجيتسو بفضل دعم القيادة الرشيدة وجهود مجلس إدارة الاتحاد بقيادة عبدالمنعم الهاشمي، رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، رئيس رابطة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، الفائز بفئة الإداري الإماراتي ضمن الدورة الثانية عشرة من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي».

وأضاف: «لقد حرصنا على استمرار وجود الجوجيتسو في برنامج منافسات دورة ند الشبا الرياضية، لما لمسناه من أهمية هذه الرياضة وانتشارها الواسع بين مختلف الفئات، وكذلك التعاون الكبير بين اللجنة المنظمة للدورة واتحاد الإمارات للجوجيتسو الذي أثمر عن تقديم بطولة ناجحة في جميع تفاصيلها».

«البادل المحلي»

وانطلقت مساء أول من أمس بطولة البادل لفئة التصنيف المحلي 100 نقطة مفتوحة، التي يشارك فيها اللاعبون الإماراتيون والمقيمون والزوار، وجاءت منافساتها قوية، ما يعكس المستويات المتطورة التي وصلت إليها اللعبة في السنوات الأخيرة بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها اتحاد الإمارات للبادل.

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