الطاجيكي أموناتف بطل «دولية الشارقة للشطرنج»

المصدر: الشارقة - عدنان الغربي

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توّج الأستاذ الدولي الكبير الطاجيكي فاروق أموناتوف، بلقب النسخة 29 لبطولة الشارقة الدولية للشطرنج السريع، التي اختتمت منافساتها مساء أول من أمس، والتي أقيمت تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمشاركة 210 لاعبين ولاعبات من 32 دولة، من بينهم 30 لاعباً ولاعبة من أصحاب الألقاب الدولية.

وتمكن أموناتوف من الانفراد بصدارة الترتيب العام بنهاية البطولة، محققاً 8 نقاط، بواقع 7 انتصارات وتعادلين في 9 جولات.

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