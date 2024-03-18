«الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس» ينظم ملتقى رمضانياً يهدف لتعزيز الاستدامة الرياضية

المصدر: الشارقة -البيان

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يستضيف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بمقره في 20 مارس الحالي النسخة الخامسة من الملتقى الرياضي الرمضاني تحت شعار “شباب طامح .. رياضة مستدامة” بمشاركة نخبة من خبراء الرياضة المتخصصين

وذلك برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع مجلس الشارقة للشباب بهدف التعرف على افضل المواصفات الفنية والذهنية على مستوى العالم لاستكشاف المزيد من العناصر التي يمكنها تطوير رياضات الدفاع عن النفس.

ويشارك في الملتقى كل من عضو مجلس ادارة النادي الاهلي المصري وبطل العالم السابق بالكاراتيه الدكتور مهند مجدي ومدير برنامج الأمان الرياضي في الاتحادين العالمي والآسيوي للجوجيتسو الاردني زيد جرندوقة والامين العام المساعد لاتحاد الجودو محمد جاسم سجواني وخبير التايكواندو والمدرب الأولمبي عبدالله حاتم المازمي ويدير جلسات الحوار عضو مجلس الشارقة للشباب خالد الرئيسي.

ويتضمن الملتقى الرمضاني عدة محاور منها الاطلاع على تجربة النادي الأهلي المصري في استكشاف وتطوير لاعبي رياضات الدفاع عن النفس والوصول بهم لمنصات التتويج الدولية، فضلا عن التعرف على التجارب المتطورة في استكشاف اللاعبين وتطوير مواهبهم وأهمية الاستدامة في الحفاظ عليهم والعناصر المطلوب توفرها لاستثمار طاقات الشباب رياضياً وذهنياً.

وأكد رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس سعادة أحمد عبدالرحمن العويس أن إقامة الملتقى الرمضاني وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة والتي تركز على أهمية تعزيز طموحات الشباب والعمل على الارتقاء بهم في الجوانب كافة وبما يساهم في إعداد وتأهيل جيل رياضي وثقافي وفقاً لأفضل القيم الأخلاقية والممارسات العالمية لرياضات الدفاع عن النفس وتزامنا مع الخطة الاستراتيجية للنادي وبما يساهم في تعزيز المكاسب التي حققها أبناء النادي في السنوات الماضية موجها شكره لمجلس الشارقة للشباب للتعاون المثمر بانجاح الملتقى الرمضاني.

كما أكد أن الملتقى يهدف أيضاً إلى أن يساهم في تعزيز مفهوم ممارسة الرياضة كإسلوب مثالي للحياة، لافتاً إلى أن أسرة النادي تحرص بشكل مستدام على استثمار جميع الطاقات المتاحة لتطوير رياضات الدفاع عن النفس.

وقال عضو مجلس الشارقة للشباب ومدير الملتقى عبيد صالح السويدي إنه سيتم توثيق الآراء والأفكار والمقترحات التي سيتم تناولها في الملتقى الرمضاني والمخرجات الرياضية والعلمية لتتم دراستها بشكل لاحق ومن ثم العمل على الاستفادة منها لتطوير المردود الرياضي الفني وبما يخدم الرياضة الاماراتية.

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