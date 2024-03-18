ختام الدور الأول لبطولة البادل تنس في دورة عجمان

المصدر: عجمان-ياسر قاسم

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اختتمت مباريات الدور الأول من بطولة البادل تنس، ضمن الدورة الرياضية لحكومة عجمان في نسختها الرابعة، التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وشهدت مباريات فئة الدوائر الحكومية تأهل الثنائي عبدالله الرميثي وسالم المدهوش أول المجموعة الأولى، وعثمان المندوس ومنصور البلوشي ثاني المجموعة، وتأهل عبدالله الدولة وعبدالعزيز المهيري أول المجموعة الثانية، وخليفة المندوس وأحمد المهيري ثاني المجموعة، ومجدي درويش وحاتم أول المجموعة الثالثة، وماجد النعيمي وعبدالرحمن الطيار ثاني المجموعة، فيما تأهل من المجموعة الرابعة الثنائي جميل عمرو وكريم الصغيرمن المركز الأول، وعلاء عابدين وسالم السعيدي من المركز الثاني.

كرة القدم

وشهدت منافسات الجولة الثانية لكرة القدم في ملعب مركز كواترو الرياضي تعادل جامعة المدينة عجمان مع جهاز الرقابة المالية 1-1 ليرتفع رصيد الجامعة إلى 4 نقاط، والمالية إلى نقطتين، وحصل منصور مفتاح بن فرحان من المالية على لقب نجم المباراة.



ووضع مصرف عجمان أول 3 نقاط في رصيده بفوزه الكبير على غرفة عجمان بنتيجة 5-2، ونال عبدالله عبدالرزاق رمضان من مصرف عجمان جائزة أفضل لاعب، فيما انتهت المباراة الثالثة بفوز دائرة الميناء والجمارك على دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بنتيجة 2-1، ليحصل الميناء على أول 3 نقاط في رصيده، فيما بقي دائرة الأراضي برصيد نقطة واحدة، وتوج عبدالرحمن محمد عبدالكريم من الميناء نجماً للمباراة.

كرة السلة

وأسفرت منافسات كرة السلة عن فوز «NY ELTE»على نادي فرسان الموستاج بنتيجة 49-16 في مباراة شهدت تألق بوكانغا من الفريق الفائز نجماً للمباراة، وفاز فريق«BESSY»على دائرة الميناء والجمارك بنتيجة 68-39، وحصل ليفيتو اوي من«BESSY»على نجومية المباراة، وانتهت المباراة الثالثة بفوز جامعة عجمان على جامعة المدينة عجمان بنتيجة 29-15 ونال عبدالكريم كرمالله من جامعة عجمان جائزة رجل المباراة.

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