«شودة» تحلق بكأس الإيذاع و«مياس» يخطف بندقية الجعدان المفتوح في «ختامي المرموم»

المصدر: دبي ـ علي الظاهري

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توج الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم يوم أمس الملاك الفائزين برموز منافسات سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان المرموم التراثي لسباقات الهجن «ختامي المرموم» الذي ينظمه نادي دبي لسباقات الهجن.

واشتملت منافسات الأمس على 18 شوطاً لمسافة 6 كلم، بمشاركة 623 مطية ليصل إجمالي عدد المطايا المشاركة في سن الإيذاع على مدار يومين 2311 مطية، فيما تدشن هجن أصحاب السمو الشيوخ مشاركتها في المهرجان اليوم من خلال عشرين شوطاً في سن اللقايا لمسافة خمسة كيلومترات، وسوف تكون الأنظار متوجهة إلى الأشواط الأربعة الرئيسية والتي من المتوقع أن تشهد منافسة قويةً على رمزين للأشواط المفتوحة ومثلهما للمحليات.

وبالعودة إلى سباقات هجن أبناء القبائل يوم أمس، شهدت الأشواط الستة الأولى للرموز، منافسات قوية باعتبارها أغلى الأشواط التي تم رصد جوائز عينية قيمة عبارة عن ثلاث كؤوس لليذاع البكار المفتوح والمحليات والإنتاج، وثلاث بنادق لليذاع الجعدان المفتوح والمحليات والإنتاج.

وحلقت «شودة» لسعيد جابر عبدالله محمد بكأس المغفور له بإذن الله الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم البكار المفتوح وجائزته النقدية البالغة مليوناً ونصف المليون درهم وذلك بتوقيت وقدره 8:50:6 دقائق.

واقتنص «مياس» لـ محمد عتيق زيتون المهيري بندقية الجعدان المفتوح ومليون درهم بوصوله لخط النهاية في زمن بلغ 8:52:3 دقائق.

وأضافت «الشهامة» الرمز الثاني لشعار سعيد جابر عبدالله محمد بعد فوزها بكأس البكار المحليات وجائزة المليون درهم بزمن وقدره 8:53:0 دقائق.

وكسب «دسمان» لـ علي راشد حمد اغدير الكتبي التحدي على بندقية الجعدان المحليات وجائزة الثمانمائة ألف درهم بتوقيت بلغ 8:50:1 دقائق.

وظفرت «نبأ» بكأس الإنتاج لتضيف الرمز الثالث لمالكها محمد سلطان مطر مرخان الكتبي في مهرجان ختامي المرموم لتعانق «نبأ» الكأس والجائزة البالغة مليوناً ونصف المليون درهم في زمن وقدره 8:51:5 دقائق. وأهدى «رمز» الفوز لمالكه سعيد منانه غدير اجتبي بعد انتزاع بندقية الجعدان للإنتاج مسجلاً زمناً قدره 8:51:0 دقائق.



إنجازات

أعرب عبيد محمد سلطان بن مرخان الكتبي عن سعادته بالإنجازات التي تحققت في المهرجان، وقال: بفضل الله نمتلك مجموعة طيبة من الإنتاج في العزبة خاصة (الدرع) الذي سجل حضوراً مميزاً ونحن نحصد لليوم الثالث على التوالي على أشواط الإنتاج في الحقاقة واللقايا واليذاع.. وأضاف: هذه الإنجازات هي نتاج طبيعي لمتابعة وتوجيهات الوالد، والحمد لله جميع الأمور تسير على ما يرام وانتظرونا في مقبل الأيام إن شاء الله.

من جانبه، أعرب سعيد بن منانة الكتبي عن سعادته بفوز (رمز) ببندقية اليذاع الجعدان للإنتاج ويأمل أن يكون القادم أفضل، وقال: بفضل الله نمتلك مجموعة من الزمول المنتجة، و(رمز) ينحدر من سلالة (مخلاب) العاصفة ولقد حقق رمزاً من قبل وله إنجازات عديدة.

وأشاد محمد علي المنصوري عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباقات الهجن بالدعم السخي والاهتمام المتواصل الذي يوليه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لسباقات الهجن، وحرصه على تشجيع وترغيب عشاق هذه الرياضة، خاصة من خلال هذا المهرجان الختامي السنوي الذي شهد إقبالاً كبيراً في هذا الشهر الفضيل.

وقال المنصوري إن التسعيرات المغرية التي أعلنت عنها مؤسسة هجن العاصفة خلال هذا المهرجان كان لها وقع طيب في نفوس أهل الهجن، وتابع: من المؤكد أن هذه التسعيرة سيكون لها مردود إيجابي على ملاك الهجن، كما أن تلك الخطوة تؤكد أيضاً على اهتمام سمو الشيخ حمدان بن محمد بالدعم المادي والمعنوي لهذا الموروث العريق الذي يأمل في انتشاره وسط الأجيال الناشئة من أبناء الإمارات.

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