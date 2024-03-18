تألق لافت لناشئي وأساتذة الجو جيتسو في دورة ند الشبا الرياضية

المصدر: وام

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انطلقت مساء أمس فعاليات اليوم الأول من بطولة الجوجيتسو بحضور الشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو ضمن منافسات دورة ند الشبا الرياضية.

حضر البطولة سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعادة ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وعدد من أعضاء اللجنة المنظمة للدورة، ومسؤولي الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة.

ووسط مشاركة واسعة من اللاعبين واللاعبات الذين يمثلون مختلف الأندية والأكاديميات في فئتي الناشئين والأساتذة تمكّن نادي العين من احراز المركز الأول في فئة الناشئين، فيما حل لاعبو أكاديمية كازاخستان الوطنية في مركز الوصيف، ونادي الجزيرة في المركز الثالث.

أما على صعيد فئة الأساتذة فقد حلقت أكاديمية بالمز الرياضية بالصدارة، وحلّت أكاديمية كوماندو جروب في المركز الثاني، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ثالثا.

وثمّن سعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الإمارات للجو جيتسو التعاون والتنسيق المستمر مع مجلس دبي الرياضي في تنظيم البطولة، مؤكداً أن منافسات الجوجيتسو تواصل ترسيخ مكانتها كواحدة من الرياضات التنافسية ذات الحضور الكبير في الدورة الرياضية الرائدة، ولا أدلّ على ذلك من استقطابها لمشاركات واسعة النطاق من مختلف الأندية والأكاديميات، ما ينسجم مع استراتيجية اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر اللعبة وتنظيم الفعاليات على مدار العام، وتوفير بيئة مثالية تساهم في تنمية مهارات اللاعبين وصقل مواهبهم وتعزيز جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات المحلية والدولية القادمة.

وقال " تمديد فترة إقامة منافسات الجوجيتسو لتصبح يومين بدلا عن يوم واحد كما كان متبعا في الماضي، يعكس حجم الإقبال الكبير على ممارسة اللعبة، وجهود الاتحاد واللجنة المنظمة للبطولة لاستيعاب طلبات المشاركة غير المسبوقة من قبل الأندية والأكاديميات، انطلاقا من إيمانها وقناعتها بأهمية توفر فرص الاحتكاك والمنافسة للاعبين، بما ينعكس إيجابا على أدائهم وتطورهم البدني والذهني، والحفاظ على معدلات اللياقة البدنية العالية استعداد لموسم طويل من البطولات والفعاليات الرياضية".

وأكد عادل البناي رئيس اللجنة الفنية لدورة ند الشبا الرياضية أن الدورة تتطور بشكل ملحوظ عاما بعد عام، وأن رياضة الجو جيتسو نجحت هذا العام في استقطاب أكثر من 400 لاعب ولاعبة وهو ضعف عدد اللاعبين في النسخ السابقة في مؤشر قوي على مدى انتشار اللعبة، مشيداً بدور اتحاد الإمارات للجوجيتسو في نشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين حتى غدت في طليعة الرياضات التي تتمتع بشعبية كبيرة داخل المجتمع.

وقال " قرار اللجنة المنظمة لدورة ند الشبا الرياضية في تخصيص يومين لمنافسات الجو جيتسو كان خطوة مهمة، خصوصاً أن هذه الرياضة تشكّل إضافة كبيرة للدورة على صعيد قوة المنافسة، وتواجد نخبة لاعبي البساط من مختلف الجنسيات".

وقالت عائشة محمد الجنيبي لاعبة نادي بني ياس “حزام أزرق” والتي حققت ذهبية الناشئات وزن 63 كجم " أشعر بسعادة كبيرة لاعتلاء منصة التتويج في هذه الدورة القوية التي جمعت مجموعة من أبرز اللاعبات الصاعدات. النزال النهائي كان حماسيا في مواجهة لاعبة نادي الجزيرة البرازيلية جوليا دي أوليفيرا، وتبادلنا السيطرة على مجريات النزال حتى اللحظات الأخيرة قبل أن أقوم بحركة خاطفة تمكنت عبرها من حسم الموقف لصالحي".

من جانبه قال يرالي خليلوف من أكاديمية كازاخستان الوطنية “حزام أزرق” والذي حقّق ذهبية فئة الناشئين وزن 85 كيلو جراما " بطولة رائعة أخرى يهدينا إياها اتحاد الإمارات للجوجيتسو ومجلس دبي الرياضي، ومن حسن الحظ أنني كنت من أوائل المسجلين فيها، وبالفعل كانت تجربة قيّمة بالنسبة لي. شعور الوقوف على منصة التتويج والحصول على الميدالية الذهبية يفوق الوصف. شهدت البطولة منافسة شديدة في ظل وجود العديد من اللاعبين الراغبين في إثبات أنفسهم. خضت عدة نزالات قوية مع لاعبين أقوياء ذوي خبرات وأساليب مختلفة وهنا تكمن القيمة الحقيقية لمثل هذه البطولات".

وقال البرازيلي ريناتو كاردوزو “حزام أسود” من أكاديمية كوماندو جروب والذي حقّق ذهبية فئة الأساتذة وزن 100 كجم " لم تخالف البطولة توقعاتنا، فالمستوى الذي شهدناه اليوم في منافسات فئة الأساتذة أعادنا بالذاكرة إلى أقوى البطولات العالمية التي ينظمها الاتحاد، فمعظم اللاعبين المشاركين سبق لهم خوض أقوى البطولات مثل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وبطولات AJP وجراند سلام".

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