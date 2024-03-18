"عمومية اتحاد الطائرة" تصادق على خطة العمل الاستراتيجية

المصدر: وام

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اطلعت الجمعية العمومية لاتحاد الإمارات لكرة الطائرة على مسيرة إنجازات مجلس إدارة الاتحاد خلال الدورة الانتخابية الحالية 2020 – 2024 وصادقت على خطة العمل الاستراتيجية التي تبناها المجلس خلال هذه الدورة.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة الطائرة، الذي عقد أمس بمقر الهيئة العامة للرياضة بدبي، بحضور ممثلي 15 نادياً.

ترأس الاجتماع عبدالله جمعة الدرمكي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الطائرة، بحضور عبدالعزيز السلمان الأمين العام للاتحاد، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحمد الكعبي ممثلاً للهيئة العامة للرياضة.

ووافقت الجمعية العمومية على تحويل المقترحات الواردة من الأندية الأعضاء إلى لجنة الأحداث الرياضية للدراسة وإبداء الرأي الفني قبل التشاور مع الأندية من خلال ورش عمل متخصصة تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة.

وأكد عبدالله الدرمكي أن مجلس إدارة الاتحاد نجح خلال دورته الحالية في تحقيق معظم أهدافه، والتي ساهمت في إعادة الكرة الطائرة إلى مسارها الصحيح ومكانتها المتميزة.

وقال " حقق الاتحاد ما يصل إلى 85% من أهدافه الموضوعة ضمن استراتيجية عمله خلال العامين الماضيين، والتي كانت بمنزلة خريطة طريق نحو تطوير اللعبة، ليكون واحداً من الاتحادات الأكثر تميزاً فنياً وإدارياً".

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