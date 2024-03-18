التصنيف العالمي للتنس.. تغييرات عديدة في المراكز العشرة الأولى

المصدر: البيان

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حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش نجم التنس، على صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح الإثنين، رغم توديعه بطولة إنديان ويلز للأساتذة مبكرًا من الدور الثالث.

وشهدت المراكز العشرة الأولى العديد من التغييرات، بارتقاء الألماني ألكسندر زفيريف للمركز الخامس مستفيدًا من وصوله إلى ربع النهائي، في الوقت الذي تراجع فيه الروسي أندري روبليف للمركز السادس بعد توديعه البطولة من الدور الثالث.

وارتقى النرويجي كاسبر رود، مرتبة واحدة ليتواجد في المركز الثامن، بينما تراجع البولندي هوبرت هوركاتش للمركز التاسع.

وقفز الأمريكي تومي بول 3 مراكز ليتواجد في التصنيف 14 عالميًا، مستفيدًا من وصوله لنصف نهائي البطولة.

أصحاب المراكز العشرة الأولى في التصنيف العالمي للتنس:

1- نوفاك ديوكوفيتش: 9,725 نقطة

2- كارلوس ألكاراز: 8,805 نقطة

3- يانيك سينر: 8,310 نقطة

4- دانيل ميدفيديف: 7,765 نقطة

5- ألكسندر زفيريف: 5,060 نقطة

6- أندري روبليف: 4,970 نقطة

7- هولجر رون: 3,875 نقطة

8- كاسبر رود: 3,560 نقطة

9- هوبرت هوركاتش: 3,370 نقطة

10- أليكس دي مينور: 3,300 نقطة

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