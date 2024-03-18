تألق «العزوم» و«الشقي» في «اليذاع» بـ«ختامي المرموم»

المصدر: دبي- البيان

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تواصلت أمس، فعاليات مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، الذي يشرف على تنظيمه نادي دبي لسباقات الهجن، من خلال إقامة تحديات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 6 كيلومترات، وشهد ميدان المرموم إقامة 18 شوطاً منها 8 أشواط لهجن الإنتاج، بينما شهد ميدان سيف العرب إقامة 20 شوطاً.

وحسم «العزوم» لـمظفر الصمباري العامري الشوط الأول لليذاع البكار المحليات للإنتاج في زمن وقدره 9:00:1 دقائق، وتألقت «سيوف» بشعار حميد راشد الدرعي في الشوط الثاني لليذاع البكار المهجنات للإنتاج وقطعت مسافة السباق قي 8:56:5 دقائق، وحاز «الشقي» بشعار مبارك غانم المنصوري، صدارة اليذاع الجعدان المحليات في الشوط الثالث بزمن 9:00:6 دقائق، وتمكن «قوس» لمحمد علي السبع الدرعي من حسم صدارة رابع الأشواط والمخصص لليذاع الجعدان المهجنات في توقيت 8:57:8 دقائق.

وتختتم بميدان المرموم اليوم، جولات الصغار لهجن أبناء القبائل ضمن المهرجان من خلال إقامة 18 شوطاً في سن اليذاع لمسافة 6 كيلومترات، وخصصت الأشواط الستة الأولى للرموز وسيكون التنافس من خلالها على كأسين لليذاع البكار المفتوح الإنتاج باسم المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وجائزتهما النقدية البالغة مليون ونصف المليون درهم، بالإضافة إلى بندقيتين لأشواط الإنتاج والمفتوح بجائزة تبلغ مليون درهم، وتبلغ جائزة كأس المحليات مليون درهم، وبندقية المحليات 800 ألف درهم.

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