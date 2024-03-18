منافسات كرة السلة تدشن دورة عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

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دشن فريق «BESSY» أولى مباريات مسابقة كرة السلة، بتغلبه على جامعة المدينة عجمان بنتيجة 79-46، وحصل نجم الفريق روسوس على جائزة الأفضل في المباراة، وذلك ضمن منافسات الدورة الرياضية لحكومة عجمان، التي تقام برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وتنظيم دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

كما تفوقت جامعة عجمان، على دائرة الميناء والجمارك 37-16، بينما انتهت المباراة الثالثة بفوز «EAGLES» على الأكاديمية الأولمبية الوطنية بنتيجة 64-41.

على جانب آخر، تقام مساء اليوم على ملعب مركز كواترو الرياضي، 3 مباريات في الجولة الثانية من مسابقة كرة القدم.

وتنطلق المباريات الساعة العاشرة مساء، بلقاء يجمع جامعة عجمان، وفريق هيئة النقل، ويصطدم في الـ 11 مساء، دائرة البلدية والتخطيط، بفريق الإدارة العامة للدفاع المدني، ويلتقي في المباراة الثالثة 12 مساء، فريق القيادة العامة لشرطة عجمان، بفريق دائرة التنمية الاقتصادية.

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