«طائرة بحر الفجيرة» تتألق في رمضانية كلباء

المصدر: كلباء – محمد فضل

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فاز فريق بحر الفجيرة على نظيره فريق الاتحاد، بنتيجة شوطين نظيفين، كما فاز فريق البارون «B» على منافسه البارون «A» بنتيجة شوطين مقابل شوط واحد، وذلك ضمن منافسات الكرة الطائرة في مهرجان كلباء الرياضي الرمضاني، الذي ينظمه نادي اتحاد كلباء الرياضي تحت شعار «رياضة.. ثقافة.. مجتمع»، ويختتم 23 الجاري. كما شهد المهرجان، إقامة ورش عمل عن التغذية الصحية نظمها نادي سيدات الشارقة فرع وادي الحلو، قدمتها شادية أحمد بوشقير. ونظمت دائرة الشؤون الإسلامية، مسابقات وجوائز للحضور من الجمهور والرياضيين.

بدوره، وصف الدكتور سيف أحمد الزعابي، عضو مجلس إدارة النادي، ومدير إدارة الاتصال المؤسسي بالنادي، الفعاليات التي شهدها المهرجان بأنها ظهرت بشكل مميز، ما يعكس أهميتها بين أبناء المجتمع، مثنياً على الروح الرياضية العالية للمشاركين.

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