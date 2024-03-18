اكتمال الدور التمهيدي لكأس السوبر للطائرة بمشاركة 8 فرق   

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

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اكتمل الدور التمهيدي لكأس السوبر للكرة الطائرة رجال، مع إسدال الستار على الدوري العام للموسم الجاري 2023 - 2024، وتحديد ترتيب أندية المسابقة، باحتلال أندية الجزيرة، الوصل، بني ياس، شباب الأهلي، العين، عجمان، والنصر وحتا، للمراكز من الأول إلى الثامن بالترتيب. ومن المقرر أن تقام مباريات الدور التمهيدي لكأس السوبر 6 أبريل المقبل، ويلتقي فيها الجزيرة مع حتا، والوصل مع النصر، وبني ياس مع عجمان، وشباب الأهلي مع العين، ويتأهل الفائز إلى الدور نصف النهائي للبطولة الثالثة للكرة الطائرة للرجال هذا الموسم.

وكان الجزيرة قد حسم درع الدوري العام للكرة الطائرة رجال، بالفوز على الوصل في مباراتي ذهاب وإياب الدور النهائي لدورة «البلاي أوف»، بنتيجة واحدة 3-2، ليحتل الوصل المركز الثاني، بينما حسم بني ياس المركز الثالث، بالفوز ذهاباً وإياباً 3-2 و3-0 على شباب الأهلي، الذي حل رابعاً.

وحسم العين المركز الخامس، بالفوز ذهاباً وإياباً 3-2 و3-1 على عجمان، الذي حل سادساً، وحسم النصر المركز السابع، بالفوز ذهاباً وإياباً 3-2 و3-0 على حتا، الذي حل في المركز الثامن الأخير.

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