الإثيوبي تسفو والمغربية وفاء زروال بطلا سباق جري «ند الشبا»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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توّج الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات لـ«البادل»، الفائزين في بطولة تحدي ند الشبا لفرق البادل التي أقيمت للمرة الأولى ضمن فعاليات النسخة الـ 11 لدورة ند الشبا الرياضية، بمشاركة 6 منتخبات هي الإمارات وقطر والكويت والبحرين وإيران وهولندا. وحضر مراسم التتويج صلاح تهلك، الرئيس التنفيذي للعمليات المشتركة في سوق دبي الحرة، وحسن المزروعي، مدير الدورة، وسعيد المري، أمين عام اتحاد الإمارات للبادل.

وتوج المنتخب الهولندي باللقب بتغلبه في المباراة النهائية على المنتخب الكويتي صاحب المركز الثاني 2 – 0، فيما المنتخب الإيراني في المركز الثالث بعد فوزه على منتخبنا الوطني بنتيجة 2 – 0.

وفي منافسات فئة التصنيف المحلي للإماراتيات، توج الثنائي علياء عبدالله طاهر، وفاطمة الجناحي بلقب البطولة على حساب الثنائي فاطمة شهدور، ومريم شهدور بنتيجة 6 – 2 و6 – 1، وفي منافسات البادل لفئة الناشئين تحت 18 عاماً فاز الثنائي أحمد الهاشمي، ومارتن مارتنيز، بالمركز الأول بعد فوزهما على الثنائي راشد وليد، وحيدر علي، بنتيجة 6 – 4 و6 – 4.

مشاركة

من جهة أخرى، توج الأثيوبي داجني تسفو ديمسي، بلقب سباق الجري الفئة المفتوحة لمسافة 10 كيلومترات، الذي أقيم أول من أمس بمضمار ميدان، ضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، الدورة الأكبر من نوعها التي تقام خلال شهر رمضان المبارك تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وجاء السباق مثيراً وحماسياً في جميع الفئات، وسط مشاركة واسعة، حيث وصل عدد المشاركين أكثر من 3000 عداء وعداءة من مختلف الجنسيات والأعمار من المواطنين والمقيمين والأطفال والعدائين المحترفين من خارج الدولة في أجواء المرح والسعادة.

وحصل الأثيوبي داجني تسفو ديمسي على المركز الأول بزمن قدره 27:50 دقيقة، وفي الفئة المفتوحة للسيدات لسباق 10 كيلومترات، فازت المغربية وفاء زروال بالمركز الأول، محققة زمناً قدره 34:36 دقيقة. وفي فئة المواطنين لمسافة 10 كيلومترات رجال فاز خالد البدواوي بالمركز الأول بزمن 30:12 دقيقة، وفي فئة المواطنات لمسافة 10 كيلومترات سيدات فازت رقية محمد المزروعي بالمركز الأول، محققة زمناً قدره 41:06 دقيقة.

سباق

وفي الفئة المفتوحة رجال لمسافة 5 كيلومترات، أحرز المغربي أمين سويدة المركز الأول بزمن قدره 14:57 دقيقة، وفي فئة المفتوحة سيدات لمسافة 5 كيلومترات، فازت البلجيكية ليزبيث فيرهيدن بالمركز الأول، بزمن قدره 17:47 دقيقة، وحصل عمار العلي على المركز الأول في سباق 5 كيلومترات فئة المواطنين، محققاً زمناً قدره 16:24 دقيقة، وفي فئة المواطنات سباق 5 كيلومترات، جاءت حصة الشامسي في المركز الأول بزمن 20:29 دقيقة، وفي فئة كبار المواطنين والمقيمين رجال لمسافة 5 كيلومترات، فاز المغربي مبارك الريحاني بالمركز الأول بزمن 16:35 دقيقة، وفي فئة كبار المواطنات والمقيمات لمسافة 5 كيلومترات فازت الفرنسية لطيفة الصاروخ، بالمركز الأول بزمن قدره 20:16 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة ناشئين 4 كيلومترات، فاز يعرب نصير اليعربي بالمركز الأول، بزمن قدره 17:51 دقيقة، وفي فئة المفتوحة ناشئات لمسافة 4 كيلومترات فازت هاتي غريت بالمركز الأول، بزمن 18:37 دقيقة.

وفي الفئة المفتوحة شباب 4 كيلومترات، فاز عبد اللطيف الصابري بالمركز الأول، بزمن 16:01 دقيقة، وفي الفئة المفتوحة شابات 4 كيلومترات فازت كارلا بينزمولر بالمركز الأول، بزمن 16:05 دقيقة.

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