50 مليون مشاهد لجولة التزلج العالمية في دبي

المصدر: دبي- البيان

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حظيت الجولة العالمية للتزلج على اللوح للمحترفين المؤهلة لأولمبياد باريس التي أقيمت في دبي خلال من 25 فبراير إلى 10 مارس، باهتمام عالمي رياضي وإعلامي كبير، حيث كانت الجولة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، ونظمها الاتحاد الدولي للسكيت، وشركة أرادا، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، الأكبر والأكثر نجاحاً بين بطولات هذه اللعبة واسعة الانتشار، والتي أسفرت عن تأهل 88 لاعباً ولاعبة للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 من الرجال و النساء وفي فعاليتي بارك، و ستريت.

وشارك في المنافسات 500 رياضي ورياضية من 65 دولة، استمتعوا بالتنافس في المضمار الحديث الذي تم تشييده خصيصاً للبطولة في منطقة «دبي هاربر» بمواصفات عالمية نالت ثناء رئيس الاتحاد الدولي للعبة وإشادة جميع الحاضرين.

كما استمتع الجمهور والمشاهدون في القنوات التلفزيونية العالمية، بمشاهدة مناظر رائعة تجمع بين قوة التنافس وجمالية المناظر المحيطة في منطقة «دبي هاربر» ومنطقة المارينا اللتين تضمان أجمل المباني السكنية والفندقية والتخطيط الحضري، بواجهة بحرية رائعة مطلة على الخليج العربي.

وتم بث منافسات البطولة التي استمرت أسبوعين، على قنوات عالمية ومنها قناة الرسمية للجنة الأولمبية الدولية وقنوات رقمية عديدة، وشاهدها أكثر من 50 مليون مشاهد من مختلف الدول استمتعوا ببث تلفزيوني رائع كان عنوانه الجمال والإبهار.

كما نالت البطولة، اهتمام ومتابعة اللجنة الأولمبية الدولية التي بثت المنافسات على قناتها الرسمية، كما نشرت 6 منشورات بصور مختلفة عن البطولة ومكان المنافسات والمناطق المحيطة به على حسابها في منصة «انستغرام» الذي يتابعه أكثر من 7.6 ملايين متابع، كما نشر مؤثرون وأبطال في هذه الرياضة عبر حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، مئات المنشورات والصور ولقطات الفيديو للمنافسات والمنطقة المحيطة، حظيت بمتابعة واسعة من متابعيهم حول العالم.

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