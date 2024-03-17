عبدالله الشرقي: المدارس الأولمبية خطوة لا بد منها.. وعودة الفجيرة للمحترفين مسألة وقت

المصدر: وام

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أكد الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، أن إمارة الفجيرة تشهد نقلة نوعية في مجال الرياضة بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة والاهتمام والدعم والمتابعة المتواصلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، مشيراً إلى أن سمو ولي العهد يشكل أساساً في دعم الحركة الرياضية وتحويل الإمارة إلى وجهة عالمية عبر دعمه المستمر للرياضة ما أسهم في تعزيز مكانة الفجيرة على خارطة أهم المدن المستضيفة للأحداث والبطولات الرياضية المختلفة.

واقترح الشيخ عبدالله الشرقي، عبر برنامج "حكايات رياضية" الذي يبث عبر إذاعة الفجيرة، إقامة وتأسيس مدارس أولمبية كحل جذري لمشكلة تذبذب مستوى كرة قدم الإمارات وغيرها من الرياضات الأخرى، مؤكداً حاجتنا إلى نموذج يدمج التعليم مع الرياضة بحيث يدرس الطالب ويمارس رياضته في المكان نفسه، وأن تتولى تلك المدارس مسؤولية الأطفال من مرحلة رياض الأطفال وتعمل على تقييمهم وتصنيفهم رياضياً حسب بنيتهم الجسمانية؛ وأشار إلى أن إمكانية تأسيس 3 مدارس على مستوى الدولة كبداية أمر جيد يسهم في إعداد طلاب جاهزين للمشاركة في كل الألعاب الأولمبية أو للدراسة الجامعية كونهم تأسسوا بشكل صحيح.

وأشار الشيخ عبدالله الشرقي، إلى أن وجود نادي الفجيرة الرياضي بدوري الهواة مسألة وقت كاشفاً عن رؤية ومخطط الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي لإعادته إلى مكانه الطبيعي بين المحترفين، موضحاً أن رؤية سموه تتمثل في تكوين قاعدة استثمارية قوية تساهم في دعمه ليكون لديه ثقة وخطوات مستقبلية واضحة وله القدرة المالية التي تساعده في مخطط تطوير نادي الفجيرة.

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