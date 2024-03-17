تأهل للمشاركة في بطولات العالم للمحترفين ..شهاب أول إماراتي يفوز ببطولة "كيو تور" العالمية للسنوكر

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

فاز نجم منتخب الإمارات للسنوكر، محمد شهاب، بلقب التصفية الثالثة النهائية لبطولة "كيو تور" العالمية لمحترفي السنوكر، والتي أقيمت في البوسنة واختتمت يوم الجمعة، ليكون أول إماراتي يحصد لقب هذه البطولة العالمية.

وتأهل شهاب إلى هذه البطولة بعد فوزه بلقب جولة أبوظبي التي أقيمت شهر يناير لمنطقة الشرق الأوسط.

شارك في الجولة النهائية24 لاعباً من نخبة محترفي لاعبي العالم يمثلون 14 دولة على مستوى العالم من انجلترا وويلز واسكتلندا، أبرز دول العالم في اللعبة، والولايات المتحدة، وآسيا، وأستراليا، والشرق الأوسط.

وبفوزه بلقب هذه البطولة ضمن شهاب مقعدا دائماً له في بطولات العالم للمحترفين لمدة عامين مقبلين.

وعبر اللاعب عن سعادته بتحقيق هذا الإنجاز ومساهمته في تسطير إسمه رسمياً في سجلات الاتحاد الدولي للمحترفين كأول إماراتي يفوز بلقب هذه البطولة ويتأهل رسمياً للمشاركة في بطولات الاتحاد الدولي للمحترفين.

وأعرب عن فخره بنجاحه في تحقيق هذا الإنجاز لرياضة الإمارات والذي تحقق بفضل دعم القيادة الرشيدة متمنيا أن يكون على قدر المسؤولية، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب مزيدا من الجهد والعمل والدعم والتفرغ، من اجل إثبات مكانة سنوكر الإمارات على مستوى بطولات العالم للمحترفين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز