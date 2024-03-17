تظاهرة رياضية بحرية فريدة بتحدي «السباحة حول جزر العالم» في دبي

المصدر: البيان

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شهدت شواطئ جميرا على مدار 18 ساعة متواصلة من ليل الجمعة الماضية وحتى مساء يوم أول من أمس -السبت- تظاهرة رياضية بحرية فريدة تمثلت في مبادرة تحدي السباحة حول جزر العالم والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة الموسم الرياضي 2023-2024 بالتعاون مع (بيراتيس سيرف ريسكيو -الامارات).

وحقق الحدث الفريد الذي إقيم للمرة الأولى في شواطئ دبي كمبادرة مجتمعية تسلط الضوء على أهمية ممارسة رياضة السباحة في المياه المفتوحة وتبرز جمال الواجهة البحرية لدانة الدنيا دبي، حقق نجاحا تنظيميا وفنيا حيث نجح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بخبراته الإدارية والفنية من توفير كافة المتطلبات لإنجاز المهمة على مسار إمتد لمسافة 34 ميلا بحريا وتامين مشاركة ما يزيد عن 50 سباحا وسباحة من نخبة منتسبي برنامج (بيراتيس سيرف ريسكيو -الامارات)

وحرص محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية المدير التنفيذي ومحمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية واحمد حسن السويدي على متابعة الحدث منذ انطلاقته قبالة شاطئ كايت بيتش ليل الجمعة وكانا في استقبال طلائع الواصلين في نقطة الختام لدى العودة حيث إحتفل الجميع بإنجاز المهمة ووصول الجميع بسلام وسط مشاركة كبيرة من أولياء أمور المشاركين اللذين ساندوا أبنائهم وبناتهم خلال 18 ساعة متواصلة قضوها بالسباحة حول جزر العالم في اورقي وجهات دبي.

وأشاد محمد عبدالله حارب الفلاحي عضو مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات المدير التنفيذي بالنجاح الكبير الذي حققته المبادرة والتي تخدم شريحة واسعة من محبي السباحة في المياه المفتوحة في امارة دبي وتشكل إضافة لروزنامة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي يتطلع دائما لتحقيق التنوع الثري في الأنشطة والفعاليات التي ينظمها على مدار الموسم مؤكدا ان النادي يسعى دائما لخلق شراكات ناجحة لخدمة المجتمع المحلي في الامارة.

وقال محمد عبدالله حارب الفلاحي أن تنظيم هذه المبادرة شكلت تحدي للجميع سواءا المشاركين من السباحين والسباحات وأيضا فرق العمل في النادي والتي سهرت من أجل إنجاح التظاهرة موجها الشكر الجزيل للجميع و الى الجهات المتعاونة وفي مقدمتها القيادة العامة لشرطة دبي وبرنامج (بيراتيس سيرف ريسكيو -الامارات) المؤسسة التي جعلت هذا الإنجاز ممكنا بفضل منتسبيها وحماسهم المنقطع النظير لاستكمال المبادرة والوصول في افضل توقيت.

ومن جانبها قالت كاندي فانوكي المشرفة على برنامج (بيراتيس سيرف ريسكيو -الامارات) انهم سعداء للغاية بإنجاز المهمة في المبادرة المجتمعية عبر السباحة حول جزر العالم لمسافة 34 كلم في 18 ساعة متواصلة مؤكدة ان هذا الحلم ما كان له ان يكتمل لو لا التنظيم الأكثر من رائع من قبل فرق عمل نادي دبي الدولي للرياضات البحرية وشركاؤه الداعمين.

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شارك في الحدث الفريد ما يزيد عن 50 سباحا وسباحة يمثلون مجموعة من محترفي الغوص والإنقاذ البحرية والسباحة في المياه المفتوحة من منتسبي اكاديمية (بيراتيس سيرف ريسكيو -الامارات) التي تتخذ من دبي مقرا لها منذ 2010 حيث تم التناوب بين السباحين والسباحات لإنجاز المهمة في غضون 18 ساعة عن طريق التناوب الثنائي وقطع مسافة 34 كلم

وأنطلق الحدث من نقطة البداية في شواطئ جميرا وتحديدا شاطئ كايت بيتش في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم -الجمعة- الماضية بإتجاه مسار المبادرة نحو (جزر العالم) و السباحة بالقرب من كاسر الأمواج حول مجموعة الجزر والعودة مجددا إلى خط النهاية بعد ختام الحدث في غضون 18 ساعة في اليوم التالي السبت قاطعين المسافة.

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