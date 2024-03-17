الوحدة وبني ياس يتوّجان بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو للرجال والسيدات

المصدر: وام

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اختتمت في ساعة متأخرة من أمس السبت منافسات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، للرجال والسيدات، التي أقيمت على مدار يومين في صالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس بالعاصمة أبوظبي وذلك بحضور سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر الذي شارك في تتويج الفائزين بالمراكز الأولى.

وتوج نادي الوحدة بلقب الرجال، متفوقا على نادي بني ياس الذي حلّ وصيفاً، بينما أحرز نادي بني ياس لقب السيدات، بعد تفوقه على الوحدة الذي حل في المركز الثاني، في حين حصل نادي العين على المركز الثالث في الفئتين “الرجال والسيدات”.

وتوجّه سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان بالتهنئة إلى جميع الفائزين، مشيرا إلى أنهم استحقوا الفوز والصعود إلى منصة تتويج البطولة الأغلى، وأشاد بالدور المحوري الذي يؤديه اتحاد الإمارات للجوجيتسو في تطوير هذه الرياضة والنهوض بها داخل الدولة وخارجها.

حضر المنافسات وشارك في تتويج الفائزين سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وسعادة محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، وسعادة يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وعدد من مسؤولي الأندية المشاركة وممثلين عن الرعاة والشركاء الإستراتيجيين للاتحاد.

وهنأ سعادة عبدالمنعم السيد محمد الهاشمي الفائزين بالمراكز الأولى، مؤكدا أن بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجوجيتسو بما تحمله من قيمة ورمزية، تستنهض مهارات وقدرات اللاعبين ليقدموا أفضل أداء ممكن على البساط، موجهاً الشكر للأندية على دورها المحوري في رعاية المواهب واستقطاب الأبطال وتوفير بيئة تنافسية تساعد في مواصلة نموهم وتطورهم.

وتوجه الهاشمي بالشكر والتقدير إلى سعادة الشيخ زايد بن خليفة بن سلطان آل نهيان سفير الدولة لدى دولة قطر على حضوره جانبا من المنافسات، ومشاركته في تتويج الفائزين.

وثمن سعادته الدعم الكبير الذي تحظى به رياضة الجوجيتسو من قبل القيادة الرشيدة، مؤكدا أنه الحافز الأول وراء كل الإنجازات التي تحققها اللعبة في مختلف المحافل القارية والعالمية بسواعد أبناء وبنات الوطن.

وأوضح أن الاتحاد لا يدخر جهدا في ترجمة هذا الدعم عبر وضع الخطط والإستراتيجيات المناسبة التي تعزز ريادة الدولة على خارطة الجوجيتسو العالمية، من خلال ابتكار برامج نشر اللعبة، واستقطاب النجوم وصناعة الأبطال القادرين على التألق محليا وعالميا.

وقال الهاشمي:" احتضنت نسخة هذا العام من البطولة ألمع النجوم على الساحة المحلية، وهو الأمر الذي جعل من منافساتها الأقوى على الإطلاق، لافتا إلى أن الحضور الجماهيري المميز والتنظيم الاستثنائي وتفاني فرق العمل، ودعم الشركاء، ساهم بشكل كبير في إخراج بطولة ناجحة واستثنائية بكل المقاييس".

وتميزت نزالات كأس رئيس الدولة للجوجيتسو بالندية بين الأندية، ويعود السبب في ذلك إلى قوة النزالات كعنصر أساسي في تحديد مسار حامل اللقب. حيث يتطلب تحقيق اللقب في هذه البطولة جهدًا جماعيًا لا يقل أهمية عن المهارة الفردية. فعلى الرغم من أهمية الأداء الفردي على صعيد التقنيات والمهارة والقدرة البدنية، إلا أن الفوز يتطلب أيضًا تنسيقًا وتعاونًا نموذجيا بين أفراد الفريق.

ويفرض نظام البطولة على الأندية الطامحة إلى اعتلاء منصة التتويج التفوق على جميع الأندية المنافسة، وتحقيق أكبر عدد من الانتصارات في النزالات بين اللاعبين. لذا تعين على جميع اللاعبين أن يكونوا في أتم الجاهزية في كل جولة مع الحفاظ على التركيز التام حتى اللحظات الأخيرة من النزالات.

ومن أبرز مكاسب البطولة إدراك اللاعبين للقيمة الحقيقية للتعاون والعمل الجماعي في سبيل الوصول إلى الهدف. وهو الأمر الذي تجسّد في منافسات البطولة ونظامها، حيث ذهب اللقب إلى الأندية التي حققت أكبر عدد من الانتصارات في المرحلتين التمهيدية والنهائية، من خلال جهد جماعي للفريق اعتمد على جميع اللاعبين ومساهماتهم كركيزة أساسية لتحقيق الإنجاز.

وقال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس شركة الوحدة للألعاب الرياضية:" سعادتنا لا توصف بتحقيق اللقب في فئة الرجال، خصوصا أننا ننتظر هذه اللحظة منذ أربعة أعوام. لقد اجتهد أبناؤنا وبناتنا اليوم ونالوا نصيبهم بكل جدارة واستحقاق من منصة التتويج. نهدي هذا الانتصار الكبير إلى سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة أكبر الداعمين لنا، وإلى كل المسؤولين في الإدارة والجماهير الوفية".

وأضاف:" قمنا هذا الموسم بانتداب مجموعة من اللاعبين واللاعبات المتميزين، ولا شك بأن هذه الخطوة آتت ثمارها عبر تحقيق لقب فئة الرجال ووصافة فئة السيدات، ونتطلع إلى مواصلة التألق في الفترة القادمة".

من جانبه أعرب سعادة سالم نايف الكثيري نائب رئيس شركة الألعاب الرياضية، المدير التنفيذي لنادي بني ياس عن سعادته بالإنجاز الذي حققه أبطال النادي في النسخة الحالية، حيث تمكنت سيدات النادي من الحفاظ على لقب البطولة الغالية، فيما حلّ فريق الرجال وصيفا، بعد هيمنته على اللقب لأربعة أعوام متتالية، لافتا إلى أن اهتمام القيادة الرشيدة ودعم رئاسة النادي وراء هذه النجاحات".

وتقدم الكثيري بالتهنئة إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، وإلى أعضاء مجلس الإدارة على هذه الإنجازات المهمة للنادي في ساحات الجوجيتسو، منوها بدور الإدارة العليا في تهيئة أفضل الظروف لمختلف الألعاب بما يحقق الإنجازات ويرعى الكفاءات والمواهب القادرة على استدامة مكتسبات النادي".

من جانبه أعرب عمر السويدي لاعب نادي الوحدة عن سعادته البالغة بإنجاز ناديه الفائز بكأس رئيس الدولة للجوجيتسو لفئة الرجال بعد طول انتظار، ورفعه لكأس البطولة الغالي على منصة التتويج بين زملائه، واصفا اللحظة بأنها من أسعد اللحظات في مسيرته الرياضية".

وأضاف السويدي:" كان نزالي النهائي أمام زميلي زايد الكثيري لحظة تاريخية، فالتفوق على بطل عالمي مثله يعد إنجازا بحد ذاته لكنني أعتقد بأننا جميعا فائزون بتشريفنا لوطننا وقيادتنا من خلال تألقنا في هذه البطولة الاستثنائية".

وقالت بلقيس الهاشمي الفائزة مع نادي بني ياس في فئة السيدات والتي ساهمت في محافظة النادي على لقبه: " كأس رئيس الدولة للجوجيتسو أغلى بطولة على قلبي، والفوز بها وسام على صدورنا. لقد كان النزال النهائي من أروع نزالاتي في الأعوام الأخيرة أمام زميلتي في المنتخب عائشة الشامسي التي صعّبت عليّ المهمة نظرا لما تتمتع به من موهبة كبيرة. أتشارك معها الكثير من الخصائص الفنية وتقارب المستوى لكن بالعزيمة والإصرار استطعت تحقيق هدفي والوصول إلى منصة التتويج".

وقال خالد الشحي لاعب نادي العين:" نجحنا في صعود منصة التتويج برغم بعض التحديات وصعوبة المنافسة. سعيت جاهدا إلى مساعدة زملائي لكسب أكبر عدد من النقاط لتحقيق نتيجة أفضل. المركز الثالث في هذه البطولة إنجاز طيب، لكن كنا نطمح في الصدارة، إجمالا نجحنا في الخروج بعدد من المكاسب التي سنبني عليها مستقبلا".

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