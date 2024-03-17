محمد بن مكتوم يتوّج الفائزين برموز اللقايا في المرموم   

المصدر: دبي - ياسر قاسم

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شهد الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، أمس، تحديات رموز سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، ضمن مهرجان المرموم التراثي للهجن 2024، وتوج عدداً من الفائزين.

وأقيم في اليوم الرابع للمهرجان، 20 شوطاً لمسافة 5 كيلومترات، بمشاركة 939 مطية، ليرتفع عدد المشاركين في سن اللقايا إلى 3325 مطية، وخصصت الأشواط الستة الأولى للرموز، بواقع ثلاث كؤوس وثلاث بنادق للقايا المفتوح والمحليات والإنتاج.

وظفرت «قبة» بشعار سهيل بالرملي العامري، بكأس اللقايا البكار المفتوح في 7:10:6 دقائق والجائزة المالية وقدرها مليون ونصف المليون درهم، ونال «مبش» لحمد سهيل حفار المري، بندقية اللقايا الجعدان المفتوح ومليون درهم، ووصل لخط النهاية في 7:16:7 دقائق.

وفازت «فيض» لمحمد غصاب راعي الطيرة العامري، بكأس اللقايا البكارالمحليات وأهدته جائزة المليون درهم محققة توقيتاً بلغ 7:15:7 دقائق. وأهدى«مبعد» مالكه بخيت النوبي العامري، بندقية اللقايا الجعدان المحليات و800 ألف درهم في زمن 7:17:7 دقائق.

وأضافت «هزر» الرمز الثاني في المهرجان لشعار محمد سلطان مرخان الكتبي، بحصولها على كأس اللقايا البكار للإنتاج وجائزة المليون ونصف المليون درهم بتوقيت 7:14:6 دقائق. وذهب رمز اللقايا السادس إلى «النادر» بألوان شعار مبارك بن نصره العامري، الذي ظفر ببندقية اللقايا الجعدان للإنتاج والمليون درهم في توقيت 7:11:7 دقائق. وتشهد ميادين المرموم وسيف العرب، اليوم، إقامة 38 شوطاً في سن اليذاع لهجن أبناء القبائل لمسافة 6 كيلومترات، ويقام 18 شوطاً في ميدان المرموم، ستخصص ثمانية أشواط منها لهجن الإنتاج، بالإضافة إلى عشرين شوطاً على ميدان سيف العرب.

فرحة

وعبّر محمد غصاب، راعي الطيرة العامري، عن سعادته بفوزه بكأس المحليات عن طريق «فيض»، وقال: «فرحتنا لا توصف، وحققت «فيض» ما كنا نصبو إليه، بعد أن كانت وصيفة للكأس مرتين». وقال مبارك بن نصره العامري: «أعددنا القعود «النادر» منذ بداية الموسم، واستطاع أن يحقق المطلوب، ويفوز بالرمز الأول في الموسم، وقد شارك في قطر، لكن لم يحالفه التوفيق».

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