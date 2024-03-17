بني ياس والوحدة إلى نهائيات الرجال والسيدات في كأس رئيس الدولة للجوجيتسو

المصدر: أبوظبي - وام

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اختتمت، أول من أمس، منافسات المرحلة التمهيدية من نزالات بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، المخصصة لفئة الكبار من الرجال والسيدات، بصالة الاتحاد أرينا بجزيرة ياس في العاصمة أبوظبي.

ووسط حضور جماهيري كبير، شهدت المنافسات مشاركة نخبة لاعبي الأندية المحلية من أصحاب الخبرة الدولية، فيما تميزت النزالات بالندية والتكافؤ والقوة البدنية والحضور الذهني. وأثبت لاعبو ولاعبات أندية بني ياس والوحدة، تفوقهم من خلال التأهل إلى نهائيات فئتي الرجال والسيدات للمنافسة على لقب البطولة، بينما حل نادي العين ثالثاً في منافسات فئة السيدات، ويواجه أكاديمية «M.O.D» على المركز الثالث، وبرونزية فئة الرجال.

وقدم لاعبو ولاعبات نادي بني ياس، أداءً قوياً في منافسات المرحلة التمهيدية، مؤكدين عزمهم على الحفاظ على اللقب الذي توّجوا به العام الماضي، فيما أبدع لاعبو نادي الوحدة، رجالاً وسيدات، وأثبتوا كفاءتهم، ليتأهلوا وجهاً لوجه مع حامل اللقب إلى الدور النهائي.

وتوج نادي بني ياس بالمركز الأول في نسخة العام الماضي لفئة الرجال، وحل العين وصيفاً، بينما جاء الجزيرة ثالثاً، وفي منافسة فئة السيدات، تصدر أيضاَ نادي بني ياس المنافسة، وحصل على المركز الأول، فيما حل الوحدة ثانياً، وجاء العين ثالثاً.

محطة

وقال فهد علي الشامسي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للجوجيتسو، إنّ بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو، تتصدر أجندة البطولات المحلية، وتعد من أبرز الأحداث الرياضية التي تليق بأبناء وبنات الوطن، وينتظرها عشّاق هذه الرياضة كل عام، ولطالما شكّلت هذه البطولة الغالية محطة مهمة لأندية الدولة، نظراً لقوة المنافسات، ولدورها في تطوير وصقل مواهب اللاعبين، وتعزيز جاهزيتهم للفوز بالألقاب المحلية والدولية مع أنديتهم.

وأضاف الشامسي، أن بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو في نسختها الحالية، تكمل عامها الثامن منذ انطلاقتها، وأصبحت فعالية استراتيجية، تحفز الأندية الرياضية على مستوى الدولة، لتقديم المزيد، والاستثمار بما تملكه من أجيال متقدة العزيمة للانتصارات واعتلاء منصات التتويج.

وأكد الشامسي، أهمية تنظيم بطولة محلية بهذه المواصفات العالمية، تواكب خطط الاتحاد في استدامة تطوير رياضة الجوجيتسو، وتوسيع انتشارها، منوهاً بالوجود اللافت للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذي يعزز جودة المنافسات، ويستقطب حضوراً جماهيرياً عريضاً من مختلف إمارات الدولة.

من جهته، قال عبيد مفتاح المحرزي، رئيس مجلس إدارة شركة الوحدة للألعاب الرياضية: قدم لاعبونا أداء مبشراً، ونتوقع أن نشهد نزالات قوية في الدور النهائي، والمهم اليوم أننا رأينا هذا المستوى المتميز من لاعبينا، كما عمدنا إلى منح الفرص لعدد كبير من اللاعبين، لاختيار الأفضل للمشاركة في النهائيات، ونحن راضون عن مستوى اللاعبين وأدائهم، ونطمح لتحقيق المركز الأول في هذه النسخة، في ظل استقطاب عدد من المواهب الجديدة، والجهود الكبيرة التي بذلت استعداداً للكأس الغالية.

اهتمام

بدوره، قال عبد الله الشامسي، إداري نادي بني ياس للجوجيتسو، إن الاهتمام المباشر من الإدارة العليا للنادي، وعلى رأسها الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، رئيس نادي بني ياس، كان العامل الأبرز في تطور اللعبة بالنادي، وتحفيز الكادر الإداري والفني، وصقل عزيمة اللاعبين، سواء أثناء التدريبات أو خوض النزالات، ونحن سعداء بالتأهل إلى الدور النهائي لفئتي الرجال والسيدات، ونثق بأن لاعبينا سيقدمون أداءً قوياً، ليكون المركز الأول من نصيبهم، ونكرر قصة نجاحنا في الأعوام الأربعة الأخيرة.

تنظيم

في السياق، أوضح رامون ليموس، مدرب المنتخب الوطني للجوجيتسو، أهمية تنظيم بطولة كأس رئيس الدولة للجوجيتسو بهذا التوقيت المثالي، ما يمنح الجهاز الفني للمنتخب الوطني فرصة الوقوف على مدى جاهزية اللاعبين واللاعبات لخوض الاستحقاقات الدولية المقبلة، والعمل على الاستفادة من نقاط القوة، ومعالجة أي نقاط ضعف أو تحديات خلال المعسكر الإعدادي، الذي ينطلق في الأسابيع القليلة القادمة. وقال ليموس، إن ما شهدناه من أداء قوي للاعبين على البساط، يثبت لنا أنهم على قدر الآمال والتطلعات، انطلاقاً من حرصهم على الاستفادة الكاملة من الفرص المتاحة أمامهم، لرفع جاهزيتهم قبيل انضمامهم إلى المعسكر التدريبي للمنتخب الوطني، استعداداً لبطولة آسيا المقررة مطلع مايو المقبل.

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