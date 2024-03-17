تعاون بين نادي الإمارات واتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف نادي الإمارات في رأس الخيمة اجتماعاً مشتركاً تنسيقياً ضم إدارة نادي الإمارات وإدارة اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، حضر الاجتماع يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات، وعادل الخيال وثاني سالم الشحي أعضاء مجلس الإدارة وبشير راجي المدير التنفيذي بالنادي، ومازن سوقار نائب المدير التنفيذي، كما حضر من جانب اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر خالد آل حسين الحمادي نائب رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، وخالد محمد الخيلي المدير التنفيذي في الاتحاد، ومحمد خلف السكرتير الإداري بالاتحاد ومدرب البلياردو عيسى حسن البلوشي

وتأتي الزيارة في إطار تطوير التعاون بين الطرفين لزيادة التنسيق عبر إقامة الأنشطة الرياضية المجتمعية وتحسين ظروف وبنية ممارسة الألعاب المختلفة وزيادة نطاقها الجغرافي، على أن يكون التعاون انطلاقة لعلاقات أرحب بين الجانبين. كما أسفر الاجتماع عن ترحيب نادي الإمارات في إقامة مركز البلياردو والسنوكر للرجال والنساء في مقر النادي وتحت إشراف الاتحاد على أن يخصص النادي أحد مرافقه للعبة كمرحلة أولى بعدها سيتم إقامة مركز متكامل في النادي للبلياردو والسنوكر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز